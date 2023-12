Israel publica un mapa de Gaza con cientos de sectores para las órdenes de "evacuación" por los combates

El Ejército de Israel ha publicado este viernes un mapa que divide la Franja de Gaza en cientos de zonas que asegura que utilizará para notificar a los civiles palestinos sobre las zonas en las que hay combates activos para sus órdenes de "evacuación", tras el reinicio de las hostilidades después de que Israel haya reiniciado sus ataques tras acusar al grupo de violar la tregua pactada el 24 de noviembre poco antes de que expirara ante la falta de un acuerdo para su extensión. "La división de la Franjad e Gaza en zonas según la división de barrios reconocidos permitirá a los residentes de Gaza desplazarse y entender las instrucciones para evacuar zonas específicas si se les pidiera que lo hicieran para mantener el orden y la seguridad", ha dicho, antes de recalcar que publica el mapa "de cara a la siguiente fase de la guerra". Así, ha publicado un comunicado en su página web en el que pide a los palestinos residentes en Gaza que "presten atención" y "comprueben el mapa". "Todo el que vea el número de bloque en el que vive o que esté cercano debe seguir las instrucciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a través de los distintos medios y obedecerlas", ha subrayado. "Es una forma de preservar su seguridad, su vida y las vidas de sus familias", ha explicado, antes de reiterar sus acusaciones contra Hamás por "usar a los residentes de la Franja de Gaza como 'escudos humanos'" al "colocar sedes e infraestructuras militares en zonas residenciales, hospitales, mezquitas y escuelas", lo que "convierte los sitios civiles en objetivos militares". El Ejército de Israel ha reseñado que esto "viola las normas de la guerra" y ha defendido que "adopta todas las precauciones posibles para evitar muertos o heridos entre la población civil", en medio de acusaciones contra el país por violar el Derecho Internacional y las leyes de la guerra por los miles de civiles muertos y los ataques contra numerosas infraestructuras civiles, incluidos edificios usados por Naciones Unidas. Por ello, ha hecho hincapié en que el mapa busca que "los residentes de Gaza tengan estas información para evitar daños y salvar la vida", antes de insistir en que "siempre envía mensajes a los residentes de Gaza para pedirles que evacuen las zonas que suponen un objetivo de las actividades del Ejército" en su ofensiva contra el enclave palestino. Israel ordenó durante la primera etapa de su ofensiva, previa a la tregua del 24 de noviembre, que la población palestina abandonara el norte de la Franja y se dirigiera al sur argumentando que sería más seguro, si bien también llevó a cabo cientos de bombardeos en esta zona, desatando numerosas condenas internacionales. De hecho, la ONU ha resaltado en varias ocasiones que "no hay zonas seguras" en Gaza y ha criticado a Israel por estas órdenes de evacuación --proceso para el que se abrieron rutas que fueron atacadas en varias ocasiones-- debido a que no había garantías de seguridad ni de retorno para los desplazados de forma forzosa, que rondan los 1,7 millones de palestinos. La tregua, pactada con la mediación de Qatar y Egipto, entró en vigor el 24 de noviembre con una duración de cuatro días, si bien fue prorrogada dos veces por un total de tres días más. En esta ocasión, las partes no han logrado acordar una nueva extensión, mientras que Israel ha rechazado los llamamientos a favor de un alto el fuego. El Ejército de Israel lanzó una ofensiva contra el enclave palestino tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Las autoridades gazatíes, controladas por el grupo islamista, han cifrado en cerca de 15.000 los palestinos muertos, a los que se suman otros 230 a manos del Ejército israelí y por ataques de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.