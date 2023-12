Israel estima que Hamás aún retiene a 137 rehenes en la Franja de Gaza

El Gobierno de Israel ha asegurado que pese a las liberaciones de esta última semana aún quedan 137 rehenes en manos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza y ha advertido de que seguirá con la ofensiva, reanudada este viernes, hasta que todas estas personas sean liberadas. El portavoz del Ejecutivo, Eylon Levy, ha comparecido ante los medios para actualizar las cifras, que dan cuenta de 126 rehenes de nacionalidad israelí y de once extranjeros, en su mayoría tailandeses. Desde el inicio de la tregua el pasado viernes, los milicianos palestinos han liberado a 110 personas. Hamás ha notificado en los últimos días la muerte de varios rehenes, incluidos niños, si bien las autoridades israelíes siempre han evitado dar por sentada cualquier información procedente del grupo que controla la Franja de Gaza, donde las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) vuelven a perpetrar bombardeos. El kibutz Nir Oz, una comunidad cercana a la frontera gazatí, ha anunciado este viernes la muerte de otro rehén, Aryeh Zalmanovich, de 85 años de edad, según el periódico 'Times of Israel'. Hamás ya había publicado a mediados de noviembre un vídeo en el que aparentemente Zalmanovich se mostraba enfermo y luego lo dio por muerto, pero el fallecimiento no se ha hecho oficial en Israel hasta ahora.