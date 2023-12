El Vaticano pide a los sacerdotes que no se alejen del celibato: "El sacerdote es célibe porque Jesús lo fue"

El Vaticano ha pedido a los sacerdotes que no se alejen del celibato y ha precisado que "el sacerdote es célibe simplemente porque Jesús lo fue". Así se indica en un mensaje que el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ha enviado en nombre del Papa Francisco a una conferencia de seminaristas franceses, en París. El celibato, según afirma, está "en el corazón de la identidad". "El sacerdote es célibe --y quiere serlo-- simplemente porque Jesús lo fue. La pretensión del celibato no es tanto teológica como mística: 'El que pueda captarlo, que lo comprenda' (Mt 19,12)", se lee en el mensaje. Además, rechaza cualquier devaluación del papel del sacerdote en favor de los laicos dentro de la Iglesia. "Hoy en día se oye hablar mucho de los sacerdotes; en algunos círculos la figura del sacerdote a menudo se presenta de forma distorsionada, relativizada y, a veces, vista como subordinada. No dejes que esto te asuste demasiado: nadie tiene el poder de cambiar la naturaleza del sacerdocio, y nadie lo hará jamás", asegura. En todo caso, admite que la Iglesia y, con ella, los sacerdotes han perdido en la actualidad su "prestigio y reputación" y, como antídoto, recomienda un "estilo pastoral de cercanía, compasión y humildad".