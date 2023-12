EEUU sanciona a ocho individuos y entidades por facilitar a Corea del Norte la evasión de sanciones

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con Australia, Japón y Corea del Sur, ha anunciado este jueves sanciones contra ocho individuos y entidades por facilitar a Corea del Norte la evasión de las sanciones y en respuesta al reciente lanzamiento de un satélite espía por parte de Pyongyang. "En coordinación con socios extranjeros, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (...) ha sancionado a ocho agentes de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) con sede en el extranjero que facilitan la evasión de sanciones, incluyendo la generación de ingresos y la adquisición de tecnología relacionada con misiles que apoyan los programas de armas de destrucción masiva de la RPDC", reza un comunicado del Departamento del Tesoro. Por su parte, el subsecretario del Tesoro para terrorismo e inteligencia financiera, Brian E. Nelson, ha asegurado que esta medida conjunta refleja el compromiso colectivo de "hacer frente" a las actividades "ilícitas y desestabilizadoras" de las autoridades norcoreanas, que se servirían del uso de mano de obra extranjera, blanqueo de capitales, ciberespionaje y financiación ilícita. Estas nuevas sanciones tienen como objetivo dificultar aún más el acceso de Corea del Norte a ingresos y armamento conseguidos a través de representantes comerciales y bancarios repartidos por todo el mundo y que "proporcionan un acceso vital a tecnología extranjera para el programa de armas" y "permiten la generación de ingresos a través del acceso al sistema financiero internacional", que acaban destinados en gran parte a tecnología relacionada "con armas de destrucción masiva y sistemas de misiles". Entre los sancionados se encuentran Kang Kyong Il y Ri Sung Il, representantes en Teherán de la empresa Green Pine Associated Corp, un fabricante y exportador de armas norcoreano incluido en el programa de sanciones estadounidense, y Kang Phyong Guk, representante en Pekín de la misma compañía. Respecto a las finanzas internacionales, el Tesoro ha anunciado sanciones contra So Myong, representante en Vladivostok (Rusia) del Banco de Comercio Exterior de Corea del Norte (FTB), contra Choe Un Hyok, representante en Rusia del Banco Unificado de Desarrollo de Corea (KUDB), y contra Jang Myong Chol, representante en China del Banco KoryoCommercial LTD (KCB). Además, han sido incluidos Choe Song Chol e Im Song Sun por representar a empresas tapadera del Grupo de Empresas del Proyecto Mansudae en el Extranjero (MOP), previamente sancionada por la ONU y Estados Unidos. Por último, las autoridades estadounidenses han sancionado al grupo de ciberespionaje Kimsuky por "recopilar inteligencia para apoyar los objetivos estratégicos" norcoreanos. "Kimsuky utiliza principalmente el 'spear phishing' (comunicaciones dirigidas a personas u organizaciones destinadas a robar datos e instalar 'malware' en los dispositivos) para atacar a personas empleadas por gobiernos, centros de investigación, grupos de reflexión, instituciones académicas y medios de comunicación, incluidas entidades de Europa, Japón, Rusia, Corea del Sur y Estados Unidos", reza el comunicado. Las sanciones implican la congelación de los activos que las personas o compañías puedan tener bajo soberanía de Estados Unidos, al tiempo que limita las relaciones comerciales con ellas.