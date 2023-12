Curro Romero celebra su 90 cumpleaños rodeado de sus seres queridos

Curro Romero ha celebrado este viernes su 90 cumpleaños rodeado de sus seres más queridos en Sevilla con una comida en la que no han faltado sus amigos; su hija, Concha; y su mujer, Carmen Tello. Muy amable con la prensa, el torero agradecía las felicitaciones en un día como hoy: "Muy amable, gracias" y cuando le afirmaban que es toda una hazaña llegar a los noventas, comentaba: "han venido así". Por su parte, Carmen nos explicaba que "nos han dado una sorpresita hoy que han venido unos amigos de Madrid y ha venido a tomar un poquito el fresco porque había allí un poquito de calor" y desvelaba su deseo para el año nuevo: "Pues nada, salud que es lo más importante, que Dios le de salud". Entre los asistentes, podíamos ver a José María García, que aseguraba que le desea al maestro "todo lo mejor porque se lo merece" y a Los del Río, que se llenaban de halagos al hablar del protagonista: "Estamos disfrutando porque vemos disfrutar a Curro que se merece todo, que ha sido un hombre que le ha dado alegría al mundo entero. El mejor torero que ha dado la historia". Conchitín Romero, hija de Curro Romero, aseguraba estar "encantada y feliz" tras celebrar el cumpleaños de su padre: "90 años, está maravilloso y es mi papá, que le amo", decía la hija del diestro, que para el año nuevo confesaba que sólo desea "que siga todo igual". Carmen, muy agradecida de las muestras de cariño públicas de Curro hacia ella: "Otra vez me lo dijo, que me quería mucho. Yo también le quiero muchísimo", ya que nunca las ha hecho de manera pública y ahora sí: "Porque eso nunca lo decía pero ahora mira, me lo dice de vez en cuando. Me alegro mucho". La Socialité nos comentaba que están a punto de celebrar su primer aniversario de casados: "El día dieciocho hace ya un año. Estamos muy contentos" y, orgullosa, reflejaba su felicidad por esta celebración: "Bueno, no lo esperábamos y han venido a darle la sorpresa, Montse, José María García, Los del Río, y la hija también que ha venido, Conchita. Ha estado muy bien". A la salida, podíamos ver a Los del Río asegurándole a Tello que ha ido "todo perfecto" y le comentaban a Curro que "tienes una buena cuidadora". Segundos más tarde se despedían, dándole un beso al torero antes de subirse al coche y le piden que se cuidase mucho: "Lo tenemos que repetir pero muy pronto". Un día que quedará en el recuerdo del maestro y, sobre todo, en el Carmen Tello, que se ha mostrado muy emocionada por recibir por parte de su marido esas declaraciones de amor públicas que siempre había demandado.