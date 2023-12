Crudo amplía pérdidas ante pesimismo por aumento de oferta mundial

(Bloomberg) -- El petróleo prolongaba su caída ante expectativas de que los recortes de producción anunciados el jueves por la OPEP+ no logren ajustar el mercado.

El crudo West Texas Intermediate caía un 2,1%, para situarse por debajo de los US$75 el barril, tras perder un 2,4% en la sesión anterior. La alianza anunció alrededor de 900.000 barriles diarios de nuevos recortes de producción para el próximo año, pero las reducciones son voluntarias, y Angola ya rechazó su cuota. En Estados Unidos, el número de plataformas petroleras aumentó en cinco en la última semana, una señal de continuo crecimiento de la producción del país.

El crudo subió inicialmente el jueves, ya que el acuerdo preliminar del grupo de productores parecía que ayudaría a frenar un superávit previsto para principios del próximo año. Sin embargo, el optimismo se desvaneció rápidamente ante la falta de claridad de la reunión y las dudas sobre la implementación total de los recortes.

“La preocupación del mercado por el cumplimiento puede ser exagerada, pero la escasa comunicación de la reunión de la OPEP+ contribuyó a la caída de los mercados del petróleo en las últimas sesiones”, dijo Daniel Ghali, estratega de materias primas de TD Securities. “Sin embargo, a medida que se asiente el polvo, estimamos que el acuerdo puede, no obstante, ser suficiente para evitar un superávit previsto para los próximos meses”.

Se espera que el crudo cierre la semana con una caída de alrededor del 1% tras la montaña rusa de la OPEP+, manteniéndose en el rango en el que cotizó durante gran parte de noviembre. Los precios se han movido en una banda más baja que en meses anteriores, ya que el aumento de la oferta fuera del grupo de productores, incluido EE.UU., donde la producción alcanzó un nuevo récord, pone en riesgo un excedente del mercado en el primer trimestre.

Por su parte, Brasil, que ha contribuido al aumento de la oferta mundial, declaró que se unirá a la carta de cooperación de la alianza OPEP+ el año que viene, pero que por ahora no participará en ningún recorte de la producción.

El resultado de la reunión de la OPEP+ fue un “lío confuso y enmarañado”, declaró Vandana Hari, fundadora de Vanda Insights, en una entrevista para Bloomberg TV. “Se trata de recortes voluntarios, y ese es uno de los motivos de la decepción”, dijo, añadiendo que aún está por ver si los 900.000 barriles diarios de recortes adicionales se cumplen en el primer trimestre.

