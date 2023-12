Corte ordena a la Policía de Texas divulgar registros sobre respuesta al tiroteo de Uvalde

Los Ángeles, 1 dic (EFE).- Una juez ha ordenado al Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) que divulgue los registros policiales relacionados con el tiroteo ocurrido en la Escuela Primaria Robb de Uvalde en mayo de 2022, en respuesta a una demanda presentada por varios medios de comunicación.

La magistrada Daniella DeSeta Lyttle del condado de Travis ordenó al DPS cumplir con 28 peticiones de registros presentadas por las organizaciones de noticias, que incluyen a The Texas Tribune y ProPublica, para que se publiquen los registros del operativo policial el día del tiroteo.

Los registros, incluyendo la información personal de los agentes de policía y las fotografías de la escena del tiroteo, que se saldó con la muerte de 19 niños y dos maestras, estaban sujetos a censura, informó el periódico The Texas Tribune.

Se estima que los archivos arrojarán luz sobre la desastrosa respuesta policial del 24 de mayo de 2022, cuando los agentes esperaron más de una hora para confrontar al tirador, Salvador Ramos, de 18 años.

Un informe preparado por un comité especial de investigación de la Cámara de Representantes de Texas en 2022 encontró "fallas sistémicas" entre las agencias de aplicación de la ley y los protocolos de seguridad escolar para detener a Ramos.

Al menos 376 agentes de diferentes agencias de ley respondieron a la escena, cerca de 100 del DPS. A los agentes les tomó más de 77 minutos irrumpir en el salón de clases donde se encontraba el tirador y matarlo.

Amparados por la Ley de Información Pública de Estados Unidos, los medios de comunicación acudieron a la corte en agosto de 2022 para que el DPS entregara la información.

En marzo pasado familiares de las víctimas del tiroteo le pidieron a la corte que les permitiera sumarse a la demanda.

La abogada Laura Prather, que representa a las organizaciones de noticias, dijo a The Texas Tribune que el DPS no cumplió con su promesa de revelar los resultados de la investigación que concluyó en febrero pasado. “Todavía no han dado ninguna respuesta a estas familias”, apuntó. EFE

