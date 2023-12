Carlo Ancelotti: "Entrar en el vestuario del Real Madrid es sencillo, el nivel de ego es muy bajo"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró este viernes que "entrar al vestuario" del club blanco "es sencillo" para los "más jóvenes", ya que "el nivel de ego de la plantilla y los veteranos es muy bajo", al mismo tiempo que destacó la "calidad" y el "compromiso colectivo" de sus jugadores para "mantener la buena dinámica". "Entrar en el vestuario del Real Madrid es sencillo, sobre todo para los jóvenes, el nivel de ego de la plantilla y los veteranos es muy bajo", afirmó el preparador italiano en la previa del duelo de este sábado (18.30) ante el Granada en el Santiago Bernabéu. Así respondió cuestionado por la "muy buena" adaptación de Jude Bellingham desde su llegada, ya con 15 goles en 16 partidos. "Nunca le hemos pedido marcar goles, está marcando porque tiene la fantástica habilidad de llegada en el tiempo justo. Tiene que seguir así, llegará el momento en el que no marcará, pero no le respetan por los goles, sino por su trabajo", dijo, antes de confirmar que estará ante los nazaríes. "Está para jugar, estaba un poco cansado, pero no tienen ningún problema. Ha tenido una pequeña molestia en el tobillo, hemos preferido evitar contacto para que no vaya a empeorar, pero mañana estará bien", comentó sobre el estado físico de "un jugador espectacular, fantástico", al que comparó con el brasileño Kaká. El Real Madrid buscará ante el Granada "seguir con la buena racha y mostrando calidad" y "compromiso colectivo", que está siendo "la llave" para "mantener la buena dinámica", pese a las lesiones. "Es un calendario que aprieta mucho, tenemos que aguantar. Está siendo una oportunidad para los jugadores con menos protagonismo, que hora han mostrado que aportan mucho al equipo", dijo sobre el planteamiento del club en el verano, que "ha sido fantástico". Como buena noticia, Ancelotti confirmó que el guardameta Kepa Arrizabalaga "está disponible" tras recibir el alta médica, aunque tendrá que esperar al próximo duelo en el Benito Villamarín, porque ante el Granada seguirá Andriy Lunin en la portería. Tras esto, Ancelotti aprovechó para criticar el duelo ante el Alavés en Mendizorroza del jueves 21 de diciembre a las 21.30. "Hará frió en Vitoria a esa hora. Hay jugadores que festejan la Navidad en Sudamérica. No tiene sentido", comentó. Cuestionado por varios nombres propios en este gran inicio de temporada, el técnico destacó el rol "fundamental" del uruguayo Fede Valverde en este nuevo sistema. "Aporta en cualquier sitio, de extremo, interior, pivote. Es un perfil de centrocampista muy completo", elogió, como al alemán Antonio Rüdiger, quien ha demostrado ser un "central perfecto" para el Real Madrid por su "concentración, muy buena actitud e inteligencia". Además, halagó al centrocampista teutón Toni Kroos, que "sigue con la continuidad y calidad habituales", sin cambiar su actitud independientemente del jugador que le acompañe en la medular. "Su nivel es el nivel de siempre", resaltó Ancelotti. "Nico Paz lo está haciendo bien, tuvo su protagonismo, estaba listo. Los jugadores de la cantera que están con nosotros ahora es porque están listos para jugar. Pero tengo que dar prioridad al primer equipo, aunque nos viene bien que estén con nosotros", expresó sobre la figura del canterano argentino, protagonista con gol ante el Nápoles en Champions. Finalmente, advirtió de un futuro bajón ante el cual deben estar "preparados". "El fútbol cambia rápidamente, lo importante es hacer lo máximo para mantener la buena dinámica", señaló sobre un posible "momento delicado", antes de mostrarse "encantado" por la llegada del brasileño Endrick la próxima temporada.