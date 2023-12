Blinken pide al ministro de Defensa israelí tomar todas las medidas posibles para no dañar a civiles en Gaza

El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha pedido este jueves al ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, tomar todas las medidas posibles para evitar dañar a los civiles durante sus operaciones terrestres y aéreas en la Franja de Gaza. "Durante mi reunión con Gallant, he reafirmado el apoyo estadounidense a Israel en su derecho a protegerse de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, al mismo tiempo que le he urgido a tomar todas las medidas posibles para evitar daños civiles", ha publicado Blinken en su cuenta de la red social X, antes Twitter. Por su parte, Gallant ha agradecido al secretario de Estado todo su apoyo a la seguridad de Israel y ha insistido en que se encuentran "luchando una guerra justa" contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Estamos luchando una guerra justa, una guerra contra Hamás. No pararemos hasta traer de vuelta a todos los rehenes y hasta destruir a Hamás, lucharemos todo el tiempo que haga falta", ha expresado el ministro en su cuenta de X. Por otro lado, Blinken también se ha reunido con el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, con quien ha hablado sobre la necesidad de abordar los recientes incrementos de violencia por parte de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania. Hamás asaltó el sur de Israel el pasado 7 de octubre dejando 1.200 israelíes muertos y 240 rehenes, por lo que Israel comenzó una ofensiva aérea y terrestre contra la Franja de Gaza que ha matado ya a más de 15.000 palestinos. En Cisjordania, los ataques del Ejército israelí y de los colonos han acabado con la vida de más de 230 personas. Ambas partes se encuentran en una tregua temporal de cara al intercambio de presos y que podría acabar este viernes de madrugada si no acuerdan otra extensión.