Bitcóin alcanza los US$38.834, el nivel más alto de todo el año

(Bloomberg) -- El bitcóin llegó a subir un 2,87% el viernes, para alcanzar un máximo de US$38.834, lo que marca el precio más alto de la criptomoneda para este año.

Los precios de otros activos digitales que Bloomberg monitorea también avanzaban. El alza del bitcóin constituye el valor más alto del tóken desde el 5 de mayo de 2022, justo antes de que el colapso del ecosistema de la moneda estable TerraUSD sacudiera al sector y comenzara una caída sostenida en los precios de los activos.

