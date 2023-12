Aumentan a más de 30 los muertos por ataques de Israel en Gaza tras el reinicio de las hostilidades

El balance de palestinos muertos a causa de los bombardeos ejecutados este viernes por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza después de que las autoridades israelíes acusaran al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de violar la tregua en vigor desde el 24 de noviembre poco antes de que expirara ante la falta de un acuerdo para su extensión ha ascendido a más de 30, según las autoridades del enclave. "El número de víctimas de víctimas de las masacres de la ocupación israelí tres horas después del fin de la tregua asciende a 32 muertos y decenas de heridos de diversa consideración, la mayoría de ellos niños y mujeres", ha manifestado el portavoz del Ministerio de Sanidad gazatí, Ashraf al Qidra, según un mensaje publicado por la cartera en su cuenta en la red social Facebook. Asimismo, ha recalcado que "la tregua temporal no ha ayudado al sistema sanitario" del enclave, muy dañado por la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás. "Necesitamos garantizar la entrega de suministros médicos y combustible a todos los hospitales de Gaza", ha manifestado. Las autoridades de la Franja, controladas por Hamás, han detallado que entre los muertos se encuentra el fotoperiodista Abdulá Daruish, de la cadena de televisión palestina Al Aqsa. "El número de periodistas que han caído mártires aumenta a 71", ha manifestado en un mensaje en su cuenta en Telegram. "El asesinato de periodistas palestinos y trabajadores de los medios por parte de la ocupación israelí busca ocultar la verdad y es un intento de asustar e intimidar a los periodistas para que no lleven a cabo su deber en el marco de la ausencia de una narrativa palestina", ha zanjado. En la ciudad de Rafá, al sur de la Franja, las autoridades han contabilizado ya cuatro muertos después de que una bomba alcanzase una vivienda en un barrio céntrico, mientras que otras tres personas han muerto por los bombardeos en el campo de refugiados de Maghazi, en el centro de Gaza. Además, el cuerpo de un palestino ha sido recuperado de entre los escombros en el sur del enclave. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha acusado a Hamás de "violar" la tregua y liberar a un nuevo grupo de prisioneros y ha subrayado que el país "está comprometido con lograr los objetivos de la guerra". Por su parte, el Ejército israelí ha afirmado que Hamás violó la tregua y aseguró haber interceptado un proyectil lanzado desde el enclave. La tregua temporal, pactada con la mediación de Qatar y Egipto, entró en vigor el 24 de noviembre con una duración de cuatro días, si bien fue prorrogada dos veces por un total de tres días más. En esta ocasión, las partes no han logrado acordar una nueva extensión, mientras que Israel ha rechazado los llamamientos a favor de un alto el fuego. El Ejército de Israel lanzó una ofensiva contra el enclave palestino tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Las autoridades gazatíes, controladas por el grupo islamista, han cifrado en cerca de 15.000 los palestinos muertos, a los que se suman otros 230 a manos del Ejército israelí y por ataques de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.