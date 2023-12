(AMP) Felipe Morenés Botín entra en el consejo de Santander México como independiente suplente

Felipe Morenés Botín, hijo de la presidenta de Banco Santander, Ana Botín; se incorporará al consejo de administración de Santander México en calidad de consejo independiente y suplente, según ha podido saber Europa Press en fuentes financieras. La figura de consejero suplente es una figura exclusiva de México. En los consejos de administración, además de los consejeros titulares, están los consejeros suplentes, que pueden acudir a las reuniones del consejo pero que no tienen derecho a voto si está presente el titular. La noticia fue adelantada este viernes por 'El Confidencial'. La elección de Morenés Botín se ha tomado tras la recomendación de su nombramiento por parte de un asesor independiente y el proceso ha sido exclusivo de la filial mexicana, por lo que Ana Botín no ha participado en el proceso. El nuevo consejero de Santander México nunca había estado vinculado a Santander, pero lleva en el negocio bancario y financiero desde hace 15 años. Empezó su carrera en el área de banca de inversión de UBS, donde trabajó entre 2008 y 2013. Posteriormente se unió al fondo Lone Star, donde permaneció hasta 2017. Tras su paso por el fondo, fundó su propia firma, Stoneshield Capital, que ostenta un 25% del capital social de la promotora Neinor Homes. A finales de 2021 fundó Delta Tech Investments. Es licenciado en Economía Política por la Universidad de Georgetown. En 2009 fundó la plataforma 'Empieza por Educar', hermanada con 'Teach of America', y que centra su actividad en eliminar la inequidad educativa para que el origen socioeconómico del alumnado no influya en sus resultados educativos. Con este nombramiento, el consejo de administración de Santander México cuenta con unas 24 personas, entre consejeros titulares y suplentes. Además del consejero delegado de México, Felipe García Ascencio, en el consejo también se sientan el consejero delegado de Santander España, Ángel Rivera, o el nuevo responsable global de banca minorista, Daniel Barriuso.