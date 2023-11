Yellen ve buenas posibilidades de un aterrizaje suave en EE.UU.

(Bloomberg) -- La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que ve buenas posibilidades de que la economía estadounidense logre un aterrizaje suave, mientras que la tasa de desempleo, que ha aumentado en los últimos meses, debería evitar un fuerte incremento.

“Hay muy buenas señales de que lograremos un aterrizaje suave, y que el desempleo se estabilice más o menos donde está, o en sus alrededores”, dijo Yellen a la prensa el jueves tras pronunciar un discurso en Carolina del Norte.

La tasa de desempleo subió al 3,9% en octubre, desde el 3,4% en abril. Según un análisis de Bloomberg Economics, los aumentos de esta magnitud en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial suelen ser el preludio de un mayor incremento del desempleo.

Nuevos datos publicados el jueves revelaron que el gasto de los consumidores y la inflación en EE.UU. se enfriaron en las últimas semanas, y proporcionaron nuevas pruebas de que el mercado laboral seguía moderándose.

Yellen también sugirió que no cree que la Reserva Federal tenga que esforzarse tanto para reducir la inflación como lo hizo en el pasado, cuando el aumento de los precios se salió de control.

“Esas recesiones de las que se ha hablado fueron momentos en los que la Reserva Federal, al igual que ahora, estaba endureciendo su política para reducir la inflación, pero consideró necesario endurecer tanto que llevó a la economía a una recesión”, dijo Yellen. “Tal vez fue necesario para reducir la inflación y las expectativas de inflación que se arraigaron, pero ahora no necesitamos eso”.

