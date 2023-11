Una delgada corriente estelar gigante descubierta entre galaxias

Astrónomos han descubierto por primera vez una sorprendente corriente de estrellas gigante y extremadamente débil que se extiende entre galaxias. El hallazgo se publica en Astronomy & Astrophysics. Las primeras observaciones se realizaron con el relativamente pequeño telescopio de 70 centímetros del astrónomo Michael Rich en California. A continuación, los investigadores enfocaron la zona con el telescopio William Herschel de 4,2 metros, en La Palma. Después del procesamiento de imágenes, vieron una corriente extremadamente débil de más de 10 veces la longitud de nuestra Vía Láctea. La corriente aparece flotando en medio del entorno del cúmulo, no asociada a ninguna galaxia en particular. Los investigadores lo han llamado Corriente de Coma Gigante. "Esta corriente gigante se cruzó en nuestro camino por casualidad", explica el investigador principal Javier Román. Está afiliado a la Universidad de Groninga y a la Universidad de La Laguna en Tenerife. "Estábamos estudiando los halos de estrellas ubicadas alrededor de grandes galaxias". El descubrimiento de la Corriente de Coma Gigante es notable porque es una estructura bastante frágil en medio de un entorno hostil de galaxias que se atraen y se repelen mutuamente. El coautor Reynier Peletier, de la Universidad de Groninga, explica: "Mientras tanto, hemos podido simular flujos tan grandes en la computadora. Por lo tanto, esperamos encontrar más de ellos. Por ejemplo, si buscamos en el futuro ELT de 39 metros y cuando Euclid comienza a producir datos." Con los grandes telescopios futuros, los investigadores no sólo esperan descubrir nuevas corrientes gigantes. También quieren acercarse a la propia Corriente de Coma Gigante. "Nos encantaría observar estrellas individuales dentro y cerca de la corriente y aprender más sobre la materia oscura", dice Peletier. El Cúmulo de Coma es uno de los cúmulos de galaxias mejor estudiados. Contiene miles de galaxias a una distancia de unos 300 millones de años luz de la Tierra en dirección a la constelación norteña de Coma Berenices. En 1933, el astrónomo suizo Fritz Zwicky demostró que las galaxias del cúmulo se mueven demasiado rápido si se tiene en cuenta únicamente la cantidad de materia visible. Descubrió que debe haber materia oscura que mantiene las cosas unidas. Aún se desconoce la naturaleza exacta de la materia oscura.