Sánchez insiste en el reconocimiento de Palestina por Europa por convicción moral e interés geopolítico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en la necesidad de que los países europeos que aún no reconocen a Palestina, como España, den ese paso por una "convicción moral" ante la situación actual en Gaza pero también porque va en el interés geopolítico de los Veintisiete no tener un segundo frente abierto además de la guerra en Ucrania. Así se ha expresado en una entrevista en La1, recogida por Europa Press, en la que ha incidido en que la solución a este conflicto pasa por el reconocimiento del Estado palestino, dado que Israel ya está reconocido en general por la comunidad internacional. Actualmente, ha indicado, unos 140 países de todo el mundo reconocen a Palestina mientras que quienes no lo hacen son esencialmente países occidentales. Dentro de la UE, solo nueve de los 27 estados miembro lo han hecho, en la mayoría de los casos antes de entrar en el bloque, con la salvedad de Suecia, que dio el paso de forma unilateral en 2014. Preguntado sobre por qué no se ha dado antes el paso cuando el Congreso de los Diputados aprobó una resolución conminando al Gobierno a hacerlo en 2014, Sánchez ha recordado que en ella se pedía expresamente que "distintos países europeos también dieran el paso a la vez que España". En este sentido, frente a quienes sostienen que el Gobierno es el más pro-palestino de toda la UE, el presidente ha reivindicado que es un "análisis incorrecto" y que se trata de un Gobierno pro-europeo. "Es en interés de Europa abordar esta cuestión", ha sostenido, "primero por una convicción moral, porque no es aceptable lo que estamos viendo en Gaza" y lo que se vaya a hacer una vez "acabe esta espiral de violencia". Segundo, ha añadido, porque va en el interés "geopolítico" de Europa "estabilizar una región que, en caso de que no se logre la paz" podría ver extenderse el conflicto a otros países como Líbano, Egipto o Jordania, desestabilizando el Mediterráneo, una región muy importante para los europeos. "¿De verdad Europa se puede permitir tener dos frentes de guerra abiertos uno en Ucrania y otro en Oriente Medio?", se ha preguntado el presidente. "Yo creo que la política tiene que imperar, que la vía diplomática tiene que imperar, y eso es lo que está defendiendo el Gobierno de España", ha defendido. Al hilo de esta reflexión, ha lamentado que el PP "no apoye esta cuestión que es de humanidad". "Yo no pido que esté con el Gobierno de España pero al menos que esté con los Derechos Humanos", ha acotado. Por lo que se refiere al choque diplomático con Israel por sus declaraciones desde el paso fronterizo de Rafá, el presidente ha asegurado que la relación con este país es "correcta" y ha defendido que "los países amigos también tenemos que decirnos las cosas". Así, una vez más, ha asegurado que el ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre contra Israel "es absolutamente deleznable y execrable" y ha reconocido que fue "muy duro" tener que visionar un vídeo de 20 minutos sobre el mismo que le puso el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al inicio de su encuentro el jueves pasado. "Cuenta con nuestra condena y nuestra repulsa", ha asegurado, reclamando también la liberación "sin ningún tipo de condiciones y de manera inmediata" de los rehenes que aún están en manos de Hamás. Pero, ha añadido Sánchez, "con la misma convicción" hay que decirle a Israel que su respuesta tiene que sustentarse en el Derecho Internacional Humanitario. "Con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas que están muriendo, tengo francas dudas de que estén cumpliendo" con ello, ha admitido.