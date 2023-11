Rusia acusa a Bulgaria de "estupidez" por impedir el sobrevuelo de un avión con una delegación diplomática

Las autoridades de Rusia han acusado este jueves a Bulgaria de mantener una postura "estúpida" tras negar el permiso de sobrevuelo en su espacio aéreo a un avión en el que viajaba el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, debido a que en el mismo iba su portavoz, Maria Zajarova, en ruta hacia Macedonia del Norte para participar en una cumbre de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha dicho que esta decisión "no se ajusta a ningún marco" y ha recalcado que es "totalmente absurda". "Uno podría decir incluso que es estúpida", ha manifestado, antes de incidir en que "esta postura de las autoridades búlgaras difícilmente puede ser explicada". "Me gustaría pedir a los líderes de Bulgaria que intenten seriamente mantener la sobriedad en las decisiones que adoptan", ha señalado, horas después de que el avión en el que viajaban Lavrov y Zajarova aterrizara en Skopje tras dar un rodeo atravesando espacio aéreo de Grecia, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax. La propia Zajarova, sobre la que pesan sanciones de la Unión Europea (UE), ha señalado en un mensaje en Telegram que fue su presencia el motivo esgrimido por el Ministerio de Exteriores búlgaro para negar el paso del avión al espacio aéreo de Bulgaria, sin que Sofia se haya pronunciado oficialmente al respecto. "La maligna estupidez de los rusófobos ha llegado al nivel en el que, por primera vez en la historia, las autoridades prohíben el uso del espacio aéreo no un avión, sino a una persona que va en un avión", ha dicho. "Un avión puede sobrevolar Bulgaria, pero Maria Zajarova no puede ir en el avión", ha subrayado. "No se dijo nada sobre si yo podría sobrevolar Bulgaria sin un avión o si era posible usar el espacio exterior para esto", ha ironizado, antes de afirmar que "no se habla sólo de estupidez, sino de la peligrosa estupidez de algunos de los que están en estructuras de poder en Bulgaria". Asimismo, Zajarova ha sostenido que la Convención de Aviación Civil Internacional recoge que "los territorios de un Estado deben ser entendidos como 'territorios terrestres y aguas territoriales adyacentes'", antes de incidir en que "el espacio aéreo no está incluido en el término de 'territorio'". Sin embargo, el citado documento --que ha sido actualizado desde entonces y cuya última versión es de 2006--, especifica que los Estados firmantes "reconocen que todo Estado tiene soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo sobre su territorio", definido como las tierras y aguas territoriales adyacentes. Zajarova ha insistido además en que "las ya ilegales sanciones de la UE no pueden extenderse para un vuelo sin paradas de un avión en el que va una persona a la que se le prohíbe la entrada al territorio de un Estado". "¿Quién dio derecho a los analfabetos funcionarios de Sofia para humillar al pueblo búlgaro?", se ha preguntado, antes de agregar que "ya está en Skopje". Por último, se ha preguntado si "los funcionarios búlgaros se han pasado a pensar en que se podrían aplicar medidas similares a miles de funcionarios de la OTAN" que están en listas de sanciones de Rusia y ha recalcado que la decisión de Bulgaria crea "un precedente peligroso". La cumbre de la OSCE en Macedonia del Norte no contará con la presencia de Ucrania, Estonia, Letonia y Lituania, quienes se han negado a participar en la misma debido a la presidencia de Lavrov, en un gesto de protesta por la invasión rusa de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.