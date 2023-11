Rocío Gálvez y Claudia Zornoza conciencian a jóvenes para evitar comportamientos de odio en redes sociales

Las futbolistas del Real Madrid Rocío Gálvez y Claudia Zornoza acudieron este jueves a las instalaciones del CD Nuevo Boadilla para reunirse con jóvenes jugadores y jugadores del equipo madrileño para concienciarles sobre la necesidad de evitar comportamientos de odio en las redes sociales. La dos campeonas del mundo han sido las elegidas por 'Grefusa' para liderar su campaña de concienciación contra el odio y la violencia en diferentes ámbitos de la sociedad y así acercar la importancia del disfrutar con el fútbol, pasar un buen rato y evitar los insultos y las críticas exacerbadas que se pueden observar en muchas ocasiones en las redes sociales. Para ello, la marca de 'snacks', bajo el nombre 'Haties: el sabor del odio', ha desarrollado en exclusiva un producto real de sabor asqueroso como posible forma de reproducir el mal sabor de boca y la sensación horrible que experimentan las personas que sin ninguna razón sufren odio por parte de sus compañeros o incluso de desconocidos. Gálvez y Zornoza se reunieron con jugadoras y jugadores de los equipos cadetes del CD Nuevo Boadilla para transmitirles tanto su experiencia en este aspecto como la mejor manera para que no caigan en este tipo de comportamientos y también traten de no hacerles demasiado caso a través de una serie de mensajes y buenas prácticas para conseguir del fútbol un entorno constructivo y con valores. Además, la central y la centrocampista del Real Madrid se reunieron con los y las futbolistas y les dieron a probar este 'snacks' de manera aleatoria, entre los cuales estaba el mencionado 'Haties' para comprobar la reacción desagradable y poder 'compararla' con lo que sucede cuando uno usa el insulto para la crítica. El 70 por ciento de los niños que practican deporte ha sufrido algún tipo de violencia, desde las más leves a las más severas pasando hasta por amenazas, según el Informe de CASES (Child Abuse in Sport European Statistics) sobre la prevalencia y las características de la violencia interpersonal contra los niños. En España, es precisamente dentro del deporte, donde la prevalencia de este tipo de agresiones está entre el 70 y el 80 por ciento. Asimismo, el último estudio de 'Women in Football', dos de cada tres futbolistas o mujeres que participan en la industria de este deporte han sufrido discriminación por cuestión de sexo; con el punto negativo de que sólo se denuncian el 12 por ciento de los casos.habiendo sólo en el 12% de los casos una denuncia. "Vemos que el odio está presente en muchos ámbitos de nuestra sociedad y que no tiene ningún sentido, a nadie le gusta cómo sabe y este 'snack' es la prueba de ello. Queremos demostrar que el odio no sirve para nada y es mucho mejor disfrutar, pero también concienciar de que nos puede tocar a cualquiera", advierte Agustín Gregori, CEO de 'Grefusa'.