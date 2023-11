Pulgar-Vidal: Éxito de COP28 pasa por abandono de combustibles fósiles, pero será difícil

Dubái, 30 nov (EFE).- El exministro peruano Manuel Pulgar-Vidal, uno de los arquitectos del Acuerdo de París y presidente de la COP20, aseguró hoy a EFE que el éxito de la COP28 pasará por una declaración "clara y concreta" del abandono de los combustibles fósiles, aunque será "difícil" porque "no todos los países están dispuestos a aceptar".

"Yo creo que la presidencia tiene claro que la medida del éxito de esta COP tiene que ver con una declaración política clara y concreta de la salida de los combustibles fósiles", afirmó desde la cumbre en Dubái, que se ha inaugurado hoy y se prorrogará hasta el próximo 12 de diciembre.

Sin embargo, consideró que es "muy retador" y "muy difícil", dado que "no todos los países están dispuestos a aceptar una declaración de este tipo, pero dependerá mucho del manejo de la Presidencia" de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Precisamente, este año el presidente de la COP28 es Sultán al Yaber, quien también es director ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo emiratí (ADNOC, por sus siglas en inglés).

"Yo siempre he dicho que más que tan solo pensar si tienen o no tienen derecho a participar lo que tenemos es que mantener firmes nuestro mensaje a un fin de que una agenda petrolera no se instale en el debate climático", señaló.

Subrayó que la "comunidad climática es lo suficientemente fuerte para evitar que cualquier interés particular comercial petrolero se instalen en la agenda climática" y añadió que es optimista de que suceda porque la comunidad climática tiene el "poder moral". EFE

