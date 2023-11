(Pre) El Leganés quiere reforzar su liderato volviendo a la senda de la victoria en La Romareda

El CD Leganés busca volver a la senda del triunfo este fin de semana en su visita a un Real Zaragoza herido, para mantener y consolidar su liderato, con un colchón de cuatro puntos, mientras que sus perseguidores Real Sporting y Real Valladolid examinarán su candidatura al ascenso directo ante cartagena y Levante, respectivamente, en la jornada 18 de LaLiga Hypermotion 2023-2024. La 'Segunda' encara el último mes de competición del 2023 y ya se acerca al ecuador de la competición. Este viernes (21.00) el Real Oviedo y el RCD Espanyol abrirán la jornada 18, en un duelo en el que los 'pericos', enlazando cuatro partidos invicto y cuartos con 31 puntos, quieren seguir el ritmo de ascenso y opositar al liderato. Mientras que el conjunto 'carbayón', con ocho bajas y que viene de perder, quiere alejarse del pesimismo y acercarse a los puestos de promoción, ahora a seis puntos. Uno de los platos fuertes del sábado (18.30) es el compromiso del líder Leganés con 11 victorias, 3 empates, 3 derrotas y 36 puntos. Los 'pepineros' visitan al Zaragoza de Julio Velázquez, que sigue sin levantar cabeza y encadena tres derrotas y no gana desde el 5 de octubre. Los madrileños vienen de empatar ante el Racing de Ferrol (2-2), el segundo seguido, por lo que el objetivo será volver al camino de la victoria y seguir con ventaja arriba de la tabla. Los del sur de Madrid deberán estar atentos a lo que haga antes (16.15) el Sporting de Gijón, que visita a un Cartagena colista que no gana en casa desde el pasado mes de abril. Enfrente, un conjunto asturiano, segundo a cuatro puntos del Leganés, que enlaza cuatro partidos sin perder lejos de El Molinón. Los de Miguel Ángel Ramírez vienen de vencer con contundencia (2-9 al Eldense para confirmar que son candidatos a estar en la parte alta de la tabla. Otro que amenaza el dominio del Leganés es el Real Valladolid, quien también deberá confirmar que puede seguir el ritmo 'pepinero' fuera de casa. Los 'blanquivioletas' llegan en un momento inmejorable, después de tres victorias fuera de casa en todas las competiciones, aunque no vencen en el Ciutat desde 2008. Sin embargo, los 'granotas' vienen de perder duramente (2-4) contra el Racing, una herida en casa que creció el pasado fin de semana cayendo también ante el Eibar (3-1), para descolgarse de los puestos de ascensos tras seis encuentros sin ganar. También quieren darle continuidad a sus buenas dinámicas un Elche al alza, a dos puntos de la lucha por el ascenso, que visita al Alcorcón , y un Racing, con 27, que deberá superar a un irregular Mirandés de mitad de tabla. La jornada la cerrará el lunes el Villarreal 'B'-Eibar, con los castellonenses luchando por alejarse del descenso y los 'armeros' inmersos en la pelea de ascender a la máxima categoría. --HORARIO JORNADA 18 DE LALIGA HYPERMOTION 2023-2024: -Viernes 1 de diciembre. Real Oviedo - RCD Espanyol 21.00. -Sábado 2. Cartagena - Real Sporting 16.15. Eldense - Tenerife 16.15. Real Zaragoza - CD Leganés 18.30. Levante - Real Valladolid 21.00. -Domingo 3. Andorra - Huesca 14.00. Alcorcón - Elche 16.15. Mirandés - Racing 18.30. Racing de Ferrol - Albacete 18.30. Amorebieta - Burgos 21.00. -Lunes 4. Villarreal 'B' - Eibar 21.00.