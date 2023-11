Las autoridades iraníes detienen nuevamente al rapero Toomaj Salehi por "difundir afirmaciones falsas"

El rapero Toomaj Salehi, que fue puesto en libertad bajo fianza hace dos semanas tras ser detenido el pasado año durante las protestas antigubernamentales en Irán, ha sido arrestado nuevamente este jueves por "difundir afirmaciones falsas" en redes sociales. Una publicación en la cuenta del propio Salehi en la red social X, antes conocida como Twitter, ha señalado que "agentes vestidos de civil le golpearon brutalmente" con la culata de un rifle y le detuvieron sin ninguna orden judicial. Esto se produce después de que el lunes publicara un vídeo de 14 minutos explicando que fue torturado durante su estancia en prisión. "Me rompieron los brazos y las piernas y me golpearon mucho en la cara y la cabeza", detalló, según recogió el medio Iran Wire. La música de Salehi y sus publicaciones en redes sociales son conocidas por sus críticas mordaces al liderazgo religioso de la república islámica y su supuesta corrupción. El rapero fue detenido durante las protestas que estallaron tras la muerte de la joven kurdo-iraní Mahsa Amini por no llevar bien puesto el velo. El artista fue liberado bajo fianza tras pasar más de un año bajo custodia por una sentencia de seis años con diferentes cargos, entre los que se incluye el de propaganda contra el Estado. El Tribunal Supremo de Irán rechazó el fallo en su contra y envió su caso a un tribunal inferior.