José María del Nido: "No sabemos si cogeremos al Sevilla FC con vida"

El abogado José María del Nido Benavente, expresidente del Sevilla FC y aspirante a volver a su presidencia, afirmó este jueves que el club hispalense "se desangra" después de que el Juzgado de lo Mercantil nº 2 haya rechazado las medidas cautelares que el propio Del Nido había solicitado para votar en la próxima Junta General de Accionistas. "Desgraciadamente no nos han concedido las medidas cautelares para votar en la próxima Junta General de Accionistas y no sabemos si cogeremos al Sevilla FC con vida", comentó Del Nido desde su cuenta oficial en la red social X (antigua Twitter). "Los actuales okupas", en alusión a los actuales componentes de la directiva sevillista, "han solicitado un crédito de 107 millones de euros, hipotecando los derechos de televisión para la viabilidad de la entidad", prosiguió. En este sentido, Del Nido dijo que "la preocupación es enorme" y que por ello "el Sevilla FC no puede esperar". "A los okupas les duele el bolsillo, a mí me duele el Sevilla FC", añadió. "La afición ha hablado: deseando conocer la opinión de las familias Carrión, Alés y Guijarro", concluyó.