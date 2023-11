Jan Oblak: "Ahora LaLiga no es nada más fácil que cuando estaban Cristiano y Messi"

Chicago (EE.UU.), 30 nov (EFE).- El esloveno Jan Oblak, portero del Atlético Madrid, consideró este jueves que "ahora LaLiga no es nada más fácil" que cuando estaban el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi, porque los clubes han evolucionado en sus estilos de juego, incluido el propio equipo del 'Cholo' Diego Pablo Simeone.

Lo hizo en una vídeo llamada organizada por LaLiga y la cadena estadounidense ESPN, dueña de los derechos de la liga española en Estados Unidos, a tres días de la visita del Atlético Madrid al Barcelona en la decimoquinta jornada, un choque al que los hombres de Simeone llegan empatados con el cuadro catalán, con un partido menos.

"LaLiga ahora mismo está bastante más igualada que anteriormente. Todo los equipos son muy buenos y cada partido es muy difícil. LaLiga es muy competitiva. Antes con Cristiano y Messi por el mundo se hablaba más de ellos dos, pero ahora LaLiga no es nada más fácil que antes con ellos. LaLiga sigue muy competitiva y con grandes jugadores", aseguró Oblak.

El esloveno se enfrentará al Barcelona de su excompañero Joao Félix, un jugador que en "cualquier momento puede hacer cosas".

"Como yo conozco a él, él me conoce a mí y a todos nosotros. Joao es un jugador de gran calidad, que en cualquier momento puede hacer cosas. Cada partido es una historia diferente y no cambia nada si nos conocemos", dijo sobre el duelo, que se verá en Estados Unidos en 'ESPN+' y 'ESPN Deportes'.

"Para un jugador es importante tener minutos y confianza, pero los minutos no llegan solos y la confianza, tampoco. Tienes que demostrar en cada entrenamiento que mereces estar en el once. Sólo así ganas tu confianza y la del míster", añadió.

Oblak, que disputa su décima temporada en el Atlético Madrid, consideró que el mejor Barcelona con el que se ha enfrentado fue el de 2015, con Messi, el uruguayo Luis Suárez y el brasileño Neymar Junior en la delantera.

"El Barca ha cambiado en estos años. El Barça que ha jugado el fútbol más bonito probablemente ha sido el de 2015 y 2016, cuando estaban muy bien. El Barça más fuerte desde que llegué ha sido el de los primeros tres años en los que he estado aquí", opinó.

Sin dudas sobre la renovación de Simeone

Enfocado en el Atlético, Oblak expresó su alegría por la renovación de contrato de Simeone.

"La renovación es el fruto del trabajo, pero también creo que estaba claro, lo tenía claro en todo momento. Sabía que era su ultimo año de contrato, siempre he estado seguro de que renovaría y de que el club quería que se quedara. Nunca pensé que eso no pasaría", dijo.

Y manifestó su satisfacción por la evolución táctica que ha tenido el Atlético y al distinto trabajo en fase de salida de balón.

"El fútbol evoluciona y nosotros también. Estamos jugando un poco diferente que antes, es normal, no hay un equipo en el mundo que juegue igual durante diez o quince años. Históricamente en este club hemos defendido bien, pero ahora estamos marcando más goles, estamos encajando un poco más pero lo estamos haciendo bien y hay que seguir en esta línea", dijo.

"El estilo ha evolucionado, porque el fútbol ha evolucionado. Yo me siento cómodo, me encanta jugar. A lo mejor antes no teníamos un estilo así. Me gusta no golpear tanto, tus abductores sufren menos", reconoció.

En la larga conversación, Oblak reflexionó además sobre los cambios de reglas para los porteros en los penaltis, en particular sobre la prohibición de actuar de una forma que distraiga al ejecutor del disparo.

"Están haciendo que cada vez sea más difícil parar un penalti. Los porteros intentamos parar, ojalá que no nos limiten mucho más porque nos quitan las armas que podemos usar", consideró Oblak, quien subrayó que hay constantes cambios de reglas en ese ámbito y que a veces le cuesta estar al tanto de todas.

El portero esloveno celebró además la clasificación a los octavos de final de la Liga de Campeones conseguida con una jornada de antelación y fijó la primera plaza de grupo como próximo objetivo.

Oblak defenderá la portería del Atlético ante el Barcelona, ya recuperado de una lesión en las vértebras C4-C5 sufrida precisamente ante el conjunto catalán en abril de este año

"Lo peor ha sido que no sabia cuanto tiempo duraría. No sabía si estaría recuperado o si a lo mejor tenía que operarme. En mi cabeza nunca ha entrado la opción de operarme. Siempre he tenido confianza en que lo conseguiría, pero los primeros meses han sido muy complicados, cuando no ves que progresas", afirmó.