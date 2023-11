Estados Unidos derriba un dron en el mar Rojo y acusa a los huthis de estar detrás del intento de ataque

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ha derribado este miércoles un dron "de producción iraní" en el mar Rojo y ha acusado a los rebeldes yemeníes huthis de estar detrás de este intento de ataque contra una de sus embarcaciones. "Aproximadamente a las 11.00 horas (hora local), el destructor de misiles guiados USS Carney, clase Arleigh Burke, ha derribado mientras se encontraba en el sur del mar Rojo un vehículo aéreo no tripulado de producción iraní lanzado desde zonas de Yemen controladas por los huthis", reza un comunicado del Mando Central de Estados Unidos CENTCOM). El Ejército estadounidense ha señalado que el buque de guerra estaba escoltando a dos embarcaciones con bandera de Estados Unidos, uno de ellos suministro de petróleo y el segundo de transporte de equipo militar. "Aunque se desconocen sus intenciones, el dron se dirigía hacia el buque de guerra", ha aseverado el CENTCOM, que agrega que no ha habido heridos ni daños en sus barcos. Los huthis, apoyados por Irán, aún no se han pronunciado sobre este suceso, si bien han lanzado en las últimas semanas ataques de forma recurrente, coincidiendo con la guerra entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Los rebeldes anunciaron ataques contra todos los buques que sean propiedad o estén operados por empresas israelíes en el mar Rojo en respuesta a los bombardeos en la Franja de Gaza. El miembro del politburó de Ansarulá, el nombre oficial empleado por el movimiento huthi, Mohamed al Bukaiti, ha remarcado que las operaciones militares en el mar Rojo "solamente tienen como objetivo el tráfico marítimo" de Israel y ha aseverado que "continuarán hasta que cese sus crímenes contra los palestinos. "Las Fuerzas Armadas yemeníes están comprometidas con su deber de proteger y asegurar el tráfico marítimo frente a las costas de Yemen y trabajará para eliminar todos los obstáculos que obstaculizan su circulación y libertad", ha manifestado a través de su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.