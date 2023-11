El Rey Juan Carlos volverá a España para celebrar en familia el 60 cumpleaños de la Infanta Elena

El 20 de diciembre es una fecha marcada en rojo en el calendario de la Familia Real ya que ese día, pero del año 1963, llegó al mundo la primogénita de los Reyes Juan Carlos y Sofía, la Infanta Elena. Son 60 años los que cumplirá en apenas tres semanas; y, como no podía ser de otro modo, su padre -con el que tiene una relación de lo más especial- estará a su lado cuando sople las velas de su tarta. Así lo ha revelado en primicia la revista ¡Hola!, que cuatro días después de que el Emérito haya dado por finalizada su sexta visita a España desde que se instaló en Emiratos Árabes en agosto de 2020, ha confirmado que planea regresar a nuestro país el próximo 20 de diciembre para celebrar el 60 cumpleaños de Doña Elena en familia. Siempre discreta con lo que a su vida personal se refiere, la hermana del Rey Felipe VI no ha revelado si piensa celebrar de alguna manera especial esta cifra redonda, pero todo apunta a que si Don Juan Carlos volverá expresamente por este motivo es porque su hija está organizando una fiesta de carácter privado para festejar con sus seres queridos su gran día. Se desconoce si, al igual que su padre, su hijo Froilán podrá viajar a España desde Dubais para estar a su lado en un cumpleaños en el que -teniendo en cuenta la maravillosa relación que tiene tanto con su hermana como con su madre- cabe suponer que también estarán presentes la Infanta Cristina y la Reina Sofía. Y Victoria Federica, ya que a pesar de los rumores de distanciamiento por la expocisión mediática de la influencer, siguen estando muy unidas. Por el momento no han trascendido más detalles del inminente regreso del Rey Juan Carlos a nuestro país, pero en su reciente visita a Sanxenxo habría confesado a su entorno que le encantaría poder pasar las Navidades en 'casa'. De ahí que quepa la posibilidad de que tras asistir al cumpleaños de la Infanta Elena, el Emérito decida alargar su estancia varios días y pasar Nochebuena con su familia tres años después de su marcha.