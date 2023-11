El OIEA informa sobre explosiones cerca de la central nuclear ucraniana de Jmelnitski y avisa de los peligros

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha informado este martes sobre actividad militar en los alrededores de la central nuclear de Jmelnitski, situada en la región occidental de Ucrania, por lo que ha vuelto a advertir sobre los peligros de la guerra respecto a la seguridad nuclear del país. "Gran parte de la atención del mundo --y con razón-- se centra en los muy reales peligros a los que se enfrenta la central nuclear de Zaporiyia --en territorio ocupado por Rusia--, motivo de especial preocupación por estar situada en la primera línea de batalla", ha afirmado el director del OIEA, Rafael Grossi. "El acontecimiento de anoche sirve como recordatorio de que no debemos olvidarnos de otros emplazamientos nucleares en Ucrania, (...) todas las instalaciones nucleares de Ucrania siguen siendo vulnerables, ya sea directamente si son alcanzadas por un misil o indirectamente si se interrumpe el suministro de energía externo. Sigue habiendo una situación de seguridad nuclear altamente precaria en toda Ucrania", ha añadido el director, según un comunicado publicado en la página web del organismo. Así, un equipo del OIEA cuya función es supervisar la central de Jmelnitski ha podido escuchar el sonido de numerosas explosiones en las proximidades de la misma y durante un periodo de 20 minutos, si bien la planta no se ha visto directamente afectada. Por otro lado, el equipo de Zaporiyia ha informado sobre una advertencia de ataque aéreo de unos diez minutos por la tarde, aunque no han llegado a notificar ningún sonido de impacto ni daños en el lugar, aunque sí ha habido explosiones "a cierta distancia de la planta".