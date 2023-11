El Kremlin califica de "provocación" el acuerdo de cooperación para 2024 entre Ucrania y la OTAN

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha calificado este jueves de "provocación" el último acuerdo de cooperación entre Ucrania y la OTAN para 2024, que si bien no contienen novedad alguna, apunta, cuestiona la seguridad de Rusia. "No es nada nuevo, este no es el primer programa de cooperación. Está claro que la OTAN va a continuar la interacción con Ucrania", ha respondido así Peskov a las preguntas sobre el pactado alcanzado esta semana entre Kiev y la Alianza. "Sí, esto es lo que no nos gusta", ha reconocido. Peskov ha añadido que estas acciones son una "gran provocación", puesto que cuestionan las "preocupaciones" rusas en lo que respecta a su seguridad, recoge la agencia Interfax. Por su parte, al otro lado, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en un encuentro con estudiantes en la ciudad de Mikolaiv este jueves, ha señalado que actualmente nadie puede garantizar que Rusia no volverá a atacar Ucrania ni que el país sea finalmente aceptado en la Alianza. Así, Zelenski ha recordado que están pasando por una guerra a la que quiere poner fin, pero no saben cuándo ni cómo sucederá exactamente. "Así es la vida y así es Rusia. Nadie nos dirá si estaremos en la OTAN", ha reconocido.