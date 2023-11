El fiscal jefe del TPI visita Israel por petición de las víctimas de los atentados

El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, ha iniciado una visita a Israel por petición de las víctimas de los atentados perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el 7 de octubre, según la corte, que no ha confirmado ningún encuentro con autoridades políticas israelíes. El TPI ha aclarado en redes sociales que el viaje no tiene como objetivo avanzar en investigación alguna, aunque sí "representa una oportunidad importante para expresar apoyo a todas las víctimas e iniciar un diálogo". Khan también tiene previsto viajar a Cisjordania y verse con altos cargos palestinos. La Fiscalía del tribunal de La Haya ya puso en marcha una investigación en marzo de 2021 sobre distintos hechos ocurridos desde junio de 2014 en los territorios palestinos y que podrían constituir crímenes de guerra. El mandato no tiene fecha límite y, por tanto, también se aplicaría al actual contexto bélico. "Tenemos jurisdicción sobre cualquier crimen recogido en el Estatuto de Roma, como el genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos por palestinos en Israel y también tenemos jurisdicción por cualquier crimen cometido por las fuerzas de Israel en Palestina", explicó el propio Khan en una reciente entrevista a la BBC.