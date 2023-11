El Ejército dice que no permitirá "ninguna desestabilización" tras la victoria electoral de Rajoelina

Las Fuerzas Armadas de Madagascar han advertido de que no permitirán "ninguna desestabilización" tras el anuncio de la comisión electoral sobre la victoria en las presidenciales del actual mandatario, Andry Rajoelina, en una votación marcada por el boicot reclamado por diez de los doce candidatos opositores. El Estado Mayor Mixto Operacional Nacional (EMMONAT) --que aglutina al Ejército, la Policía y la Gendarmería-- ha dicho que "hay presiones por todas partes sobre el Tribunal Supremo" y ha expresado su deseo de que "todo el mundo espere con tranquilidad a la proclamación oficial (de los resultados)". William Randriamasimanana, 'número dos' del EMMONAT, ha destacado que las fuerzas de seguridad "advierten contra toda desestabilización, sobre todo de aquellas que vienen de parte de los que declaran que quieren continuar con sus manifestaciones", en referencia al Colectivo de Diez, en el que están los diez candidatos que llamaron a sus seguidores al boicot. "Pedimos que los candidatos que han perdido en las elecciones acepten los resultados y al que ha ganado que mantenga la humildad", ha señalado Randriamasimanana en rueda de prensa desde la capital, Antananarivo, según ha recogido el diario malgache 'L'Express de Madagascar'. Las declaraciones del EMMONAT han llegado apenas días después de que saliera a la luz la detención de dos coroneles del Ejército sospechosos de incitación a un motín con el objetivo a dar un golpe de Estado días antes de la celebración de las presidenciales. Las autoridades de Madagascar denunciaron en julio de 2021 un intento de golpe de Estado contra Rajoelina que se saldó con la condena a penas de diez y 20 años de cárcel para dos franceses que habrían planeado el magnicidio del presidente de Madagascar en el marco de la llamada operación 'Apolo 21'. Asimismo, el ex primer ministro Victor Ramahatra recibió una sentencia suspendida de cinco años. Por su parte, el Colectivo de Diez ha desvelado que ha presentado una 'hoja de ruta' a una delegación internacional para superar la crisis política en el país africano, propuesta que incluye la creación de una autoridad interina, la revisión del censo y la celebración de unas nuevas elecciones en junio de 2024. "El tiempo se acaba, pero no es demasiado tarde para interrumpir la evolución que se perfila hacia un futuro oscuro y turbulento. Todavía se puede ejercer toda la presión para imponer a los que están en el poder un diálogo constructivo", ha sostenido la coalición. Por último, el Colectivo de Diez ha apostado por "cancelar" los resultados y nombrar "un gobierno provisional inclusivo" para "restaurar el orden democrático y preparar unas elecciones creíbles", tal y como ha recogido el diario 'Madagascar Tribune'. La comisión electoral malgache confirmó el sábado la victoria de Rajoelina en primera vuelta tras hacerse con cerca del 59 por ciento de los votos, después de que diez de los doce candidatos opositores anunciaran un boicot tras denunciar irregularidades y la inconstitucionalidad de la candidatura del mandatario por contar con ciudadanía francesa. La votación tuvo además lugar en medio de un repunte de la represión y el refuerzo del despliegue de las fuerzas de seguridad por las manifestaciones convocadas por la oposición para exigir la retirada de la candidatura del presidente, en las que los agentes han empleado gases lacrimógenos y pelotas de goma, lo que ha incrementado la preocupación por parte de la comunidad internacional.