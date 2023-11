El Betis elige el camino difícil en la Liga Europa y el Villarreal se clasifica

El Real Betis perdió (1-0) este jueves ante el Sparta de Praga en la penúltima jornada de la fase de grupos de la Liga Europa, complicándose el camino a los cruces, mientras que el Villarreal venció con sufrimiento (3-2) al Panathinaikos para clasificarse, con opción de ir directo a octavos con dos partidos pendientes. El conjunto de Manuel Pellegrini, que rotó mucho y no encontró un equipo competitivo, se vio superado en el epet ARENA de Praga sin encontrar una buena versión de sus hombres más vitales. En el primer tiempo, Nabil Fekir demostró que aún le falta ritmo tras su lesión, y en el segundo Isco no tuvo el protagonismo que acostumbra. El Betis dominó el primer tiempo, con el partido controlado aunque solo una buena ocasión, de un Borja Iglesias lejos de su mejor momento. El equipo verdiblanco creció también con las acciones de Assane Diao, pero no tuvo mucha más llegada, aunque tampoco sufrió en su área más allá de las tentativas de Lukas Haraslin. El centrocampista eslovaco terminó siendo decisivo para los locales, ya que suyo fue el tanto que reinó en el marcador, a los 54 minutos, tras un saque de banda rápido y con intención del Sparta. Tras el descanso, Pellegrini había metido a Isco por Fekir, pero el Betis no tuvo el balón y el malagueño pasó desapercibido. Además, fue el equipo checo quien metió una marcha más y miró más hacia arriba, logrando ese 1-0 que calentaba el Grupo C de lo lindo. La garra de Guido o la entrada de Ayoze y Luiz Henrique no cambiaron el papel secundario de un Betis que tuvo un cabezazo de Borja Iglesias y otra ocasión de Isco para al menos rascar el empate. El centro del cerebro bético no encontró rematador, pero se paseó rozando el poste. El Sparta perdonó el segundo en el descuento, lo cual le hubiese dado el 'gol average' con los béticos. Los de Pellegrini (9 puntos) toman así el camino difícil, con el riesgo de la eliminación, aunque si ganan en casa al Rangers (8) en la última jornada estarán en octavos como primeros de grupo, sin peligro siempre que igualen la actuación de los checos (7). EL SUBMARINO SIGUE EN RACHA CON MARCELINO En el turno de noche, el Villarreal selló su billete a los cruces, con opción de ser primero del Grupo F cuando se mida a Maccabi Haifa y Stade de Rennais en las dos próximas semanas. Marcelino García Toral sumó su tercer triunfo en tres partidos en su regreso al banquillo amarillo, en Copa del Rey, Liga y competición europeo, con una parecida dosis de sufrimiento. El 'submarino' encontró pegada arriba en un momento de inspiración cerca de la media hora, cuando Baena y Comesaña firmaron dos buenos goles para poner el 2-0. Al minuto de volver de vestuarios, José Luis Morales firmó su sexto gol en tres partidos para ampliar una renta que parecía asegurar una noche de disfrute en La Cerámica, con vítores hacia el técnico asturiano. Sin embargo, el cuadro griego, que ya amargó a Marcelino este verano como su verdugo en la previa de la Champions con el Olympique de Marsella, se fue animando con la entrada trascendental de Ioannidis. Mientras, el Villarreal perdió las formas atrás, con el descanso a Albiol, y el Panathinaikos llegó a tener la remontada para evitar la eliminación en Liga Europa. Los griegos se quedaron sin un gol de Aitor Cantalapiedra por fuera de juego, pero poco después Palacios hizo el 3-1. Fue en un rechace de un penalti, mientras Ioannidis hizo el 3-2 en otro despiste local, justo después de que Brereton perdonara la sentencia. El chileno entró junto a Gerard Moreno, pero el Villarreal no tuvo el control de un desenlace de infarto, con una posible lesión en el brazo de un Ilias Akhomach que estuvo a gran nivel. Cantalapiedra perdonó pero el meta Brignoli tampoco permitió más goles del 'submarino', en vilo hasta el pitido final.