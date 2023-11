Crónica del Fenerbahçe - Real Madrid, 100-99

El Real Madrid perdió este jueves por 100-99 en su visita al Fenerbahçe, en un partido correspondiente a la jornada 11 de la Fase Regular de la Euroliga y que se resolvió en la última acción de la prórroga, con una canasta de Yam Madar después de una pérdida de balón de Facundo Campazzo, quien empañó así la gran actuación que llevaba por sus 33 puntos. El Ülker Sports Arena fue testigo de un gran inicio del Real Madrid, con un parcial de 5-10, aunque neutralizado por dos triples seguidos de Nick Calathes y de Marko Guduric. Pero Facu Campazzo había entrado en ebullición desde bien temprano y volvió a despegar a los blancos con dos acciones acertadas en ataque, hilvanadas con un triple de Sergio Llull (11-20). Calathes era la baza más peligrosa del equipo turco, que pese a todo no cortó el arreón de su adversario (16-29) al final del primer periodo. El comienzo del siguiente tardó en coger ritmo, merced a una revisión arbitral duradera tras un percance con Sergio Rodríguez, quien luego incluso fue sancionado con una falta antideportiva. A trompicones, y aprovechando que Walter Tavares tenía minutos de descanso, los pupilos de Dimitris Itoudis recortaron su desventaja paulatinamente y despertaron a las gradas de su pabellón, sobre todo después de un mate de Johnathan Motley que impulsó un 10-0 de parcial (33-35). Entonces se puso serio Campazzo, artífice de dos contragolpes que aprovecharon Gaby Deck y Dzanan Musa, y el propio base argentino selló un exquisito 2+1 que devolvió la tranquilidad (33-42). Por parte local, Yam Madar anotó para impedir que el Real Madrid se alejase mucho antes del descanso (37-44), pero falló un triple clave para sus intereses. Al regreso de vestuarios, 'Edy' Tavares nuevamente dominó bajo el aro rival, mientras que el conjunto turco se encomendó a la puntería desde lejos de Guduric y de Madar. Dos tiros libres de Motley apretaron el marcador (47-48), situación que el omnipresente Campazzo se encargó de arreglar con dos canastas, aderezada con otra posterior de Mario Hezonja. A 3:46 de concluir el tercer periodo, Llull coló una de sus clásicas 'mandarinas' desde más allá del arco, en un lance de 3+1 (51-58) que acalló al estadio. Los productivos ataques de Madar mantuvieron algo la intriga en el electrónico, rebajando la distancia de 10 puntos (59-67) de cara a un último cuarto de vaivenes para los pupilos de Chus Mateo. Lo experimentaron a pesar de su buena defensa, concediendo en el rebote pocas segundas oportunidades. Vincent Poirier se erigió ahí en un seguro de vida, al tiempo que Musa golpeaba la moral del Fenerbahçe con canastas importantes. Para colmo, los locales habían echado en falta que Tyler Dorsey anotase mucho antes. A falta de sus puntos, Nigel Hayes-Davis había mantenido el tipo en los tiros dentro de la 'pintura'. Si los de Estambul querían milagro, necesitaban que Scottie Wilbekin hiciera una de sus típicas arrancadas; y ésta llegó a 4:34 del pitido final, merced a un difícil triple y con Llull encima, que además rubricó un parcial de 8-0 (72-78). Con 3:20 aún por disputarse, Tavares cometió su quinta falta al agarrar en ataque a Hayes-Davis, cuando luchaban por posición. Y se lo creyó la afición del 'Fener', que aupó a los suyos. Un triple de Calathes sobre la bocina estableció el 77-81, a 2:55 de acabar; otro de Guduric puso el 80-82, a 2:20; y una 'bombita' de Wilbekin hizo el 82-83, a 1:45. Entre medias, Deck y Poirier se habían dejado por el camino un tiro libre cada uno. Luego Campazzo falló un triple, pero los nervios circulaban en uno y otro bando. Quedó claro con un error de Guduric, solísimo en la línea del tiro libre, a 1:09 de la conclusión. Para entrar en ese último minuto, Deck tampoco estuvo acertado al fallar un triple a la remanguillé sobre la bocina. Rudy Fernández, muy discreto hasta entonces, capturó el rebato pegado a la línea de fondo y otorgó 14 segundos de oxígeno al Real Madrid. PRÓRROGA DE MUCHOS QUILATES Quién si no, Campazzo encestó a tablero en una penetración (82-85) y dejó 33.4 segundos al equipo local. Calathes respondió anotando de dos, para situar el 84-85 a 27.4 del bocinazo definitivo. Objeto de falta, Campazzo transformó dos tiros libres (84-87), y otra vez Wilbekin vistió la capa de héroe entre los jugadores del 'Fener'. Nada más sacar de banda en campo contrario, el base estadounidense se escapó del marcaje de Llull y metió un triple salvador desde posición frontal. Los de Chus Mateo gozaron de una posesión de 10.8 para esquivar la prórroga, pero Deck ni llegó a tirar ante la amenaza de Motley bajo su aro. El 'Tortuga' se cayó de espaldas y los árbitros no vieron nada punible. El tiempo extra fue de órdago, con alternancias en el marcador y con el equipo turco sobreviviendo a base de fe, frente a un Real Madrid que fio sus opciones a la intimidación de Poirier. Hezonja saltó a la pista para puntear lanzamientos del 'Fener' y cerrar huecos en defensa; y por si fuera poco, anotó un tiro libre que parecía la sentencia (96-99). Se obró en ese instante el milagro turco de su remontada 'in extremis'. Guduric recibió una falta de Deck, materializó sus dos tiros libres (98-99) y a falta de 6.0 para terminar robó un mal pase de Campazzo, encimado por Calathes sobre la línea de fondo. Gururic asistió a Madar y éste metió a tablero lo que significó el determinante 100-99. El escolta israelí se convirtió en el otro héroe para su afición, habiendo salvado el intento de tapón de Llull mientras retrocedía en defensa. El Real Madrid sacó raudo de fondo, pero al propio Llull no le dio tiempo a construir la enésima 'mandarina' inverosímil desde su cancha en apenas 0.6 segundos. Esta derrota, la primera de su hasta ahora intachable inicio de curso europeo, situó al conjunto merengue con un balance de 10-1 aún en el liderato. Por su parte, el 'Fener' se mantuvo invicto como local en esta Euroliga y se colocó con un registro de 6-5, todavía en zona de 'play-in'. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: FENERBAHÇE, 100 - REAL MADRID, 99 (37-44, al descanso). --EQUIPOS. FENERBAHÇE: Calathes (13), Guduric (21), Hayes-Davis (16), Pierre (-) y Papagiannis (-) --quinteto inicial--; Wilbekin (19), Dorsey (2), Madar (17), Sanli (3) y Motley (9). REAL MADRID: Campazzo (33), Llull (14), Deck (14), Ndiaye (2) y Tavares (7) --quinteto inicial--; Musa (11), Poirier (11), S. Rodríguez (2), Rudy Fernández (2), Abalde (-) y Hezonja (3). --PARCIALES: 16-29, 21-15, 22-23, 28-20 y 13-12. --ÁRBITROS: Lottermoser, Koljensic y Kardum. Eliminaron por faltas personales a Tavares en el Real Madrid. --PABELLÓN: Ülker Sports Arena, 11.787 espectadores.