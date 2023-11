Cayetano Martínez de Irujo brinda su apoyo a Enrique Cerezo

Gran día para Enrique Cerezo, que ha presentado este jueves su libro 'Cerezo. 75 miradas y más para 75 años' rodeado de amigos y seres queridos que no se han querido perder este momento tan especial para el presidente del Atlético de Madrid. Allí nos hemos encontrado con Cayetano Martínez de Irujo, que como no podía ser de otra manera se ha deshecho en halagos hablando de su amigo. "Es una persona muy especial porque yo nunca le he oído hablar mal de nadie y la verdad, que en este país, que todo el mundo se dedica a hablar de los demás y a ganar dinero profesionalmente hablando de los demás, que a mí me parece bastante triste, pues Enrique Cerezo es un ejemplo de persona, un magnífico presidente del Atlético, un gran gestor, se ha hecho así mismo, tiene una empresa magnífica y es un grandísimo amigo" confesaba el hijo de la Duquesa de Alba. Allí ha recordado cómo comenzó su amistad con él: "Hace catorce años fue el inicio de que yo me hiciera atlético, conocer a Enrique Cerezo y a Miguel Ángel Gil, a los dos dirigentes del atlético e ir al palco del Atlético de Madrid donde todo cuesta más que los demás". Fue entonces cuando "me sentí identificado" con ambos porque "han llevado el club hasta los ocho mejores del mundo y me sentí con un espíritu de familia, entrañable, un ambiente de deporte de verdad", por eso ha continuado la relación de amistad con los dos dirigentes del club. Por último, le preguntábamos por sus planes navideños y nos ha confesado que todavía no sabe qué hará: "No lo sé, vamos un poco al día, todavía no lo sé", pero ha dejado claro que tiene muy presente a su madre estos días: "La verdad es que sí, son unos días en los que se la recuerda especialmente, aunque yo la recuerdo todos los días". En cuanto a qué le pide a este nuevo año, Cayetano asegura que "salud" y cuando le preguntamos si no desea una reconciliación con sus hermanos, nos contestaba tajantemente: "¿De qué?", reflejando que no está en sus planes y que también desea "que llueva".