Beatriz Álvarez: "La Liga F debe huir de comparaciones con LaLiga"

La presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, aseguró este jueves en el 'Business Sport Forum' de Expansión y MARCA que se debe huir de comparaciones con LaLiga masculina, que les ayudó a despegar en su primer año de via, pero cree que deben hacer valer los valores del fútbol femenino que, entre otros, son ser "resilientes, imparables e intumbables". "En la Liga F tenemos bastante asumido el tratar de evitar las comparaciones con la liga masculina. Sería un error grave caer en esta comparación, por lo tanto tratamos de huir de ella. Liga F nació hace poco más de un año, ya casi año y medio. Y, efectivamente, estamos en un momento de despegue, diría yo que ya de crecimiento exponencial", manifestó. Álvarez señaló que Liga F y LaLiga van "de la mano en muchas cosas" pero ve positivo diferenciarse en muchas cuestiones. "Debemos tratar de potenciar cosas y algunas de ellas son valores como la resiliencia o precisamente ese ADN, ese recorrido que hemos tenido de ser resilientes, de ser imparables, de ser intumbables. La ilusión que transmitimos, nuestros valores", señaló. "Hay mucha gente que dice que el fútbol femenino es intumbable, porque a pesar de las trabas, de las barreras del camino que hemos recorrido, el haber llegado hasta aquí y el ser el único deporte profesional femenino de España te sitúa como punta de lanza. Pero también es una responsabilidad, pero es cierto que al final también es un privilegio el poder estar aquí y efectivamente pues ahora realmente tenemos que tratar de hacer eco y abanderar un poco todo el liderazgo del deporte femenino aquí en España", añadió. Desde la creación de la Liga F, han trabajado mucho en un año "complejo y complicado". Una de las cosas que nos facilitaron el acceso a toda la parte de partners y patrocinios precisamente fue LaLiga. En junio del 2022 se constituye la Liga Profesional de Fútbol Femenino y en septiembre arrancaba la competición, con lo cual teníamos tres meses para hacer absolutamente todo. Una de las facilidades que tuvimos fue que compartíamos 11, ahora ya son 12, de nuestros 16 clubes con LaLiga", reconoció. "Esto nos facilitó el poder llegar a un acuerdo comercial con LaLiga para que ellos actuaran como agentes comerciales y poder llegar a potenciales patrocinadores y facilitarnos de ese modo poder iniciar una competición. Poder tener ganancias garantizadas da un mínimo de estabilidad a los clubes, unos ingresos comerciales que nos permiten ir creciendo y bueno pues ahora lógicamente tenemos que despegar mucho más. Yo creo que estamos satisfechos con el acuerdo, estamos conformes pero sabemos que después de este año tortuoso que hemos pasado nos queda ahora trabajar", se sinceró. Y, sbre todo, quiere dejar atrás lo sucedido tras ganar el Mundial y las polémicas con el expresidente de la RFEF Luis Rubiales. "Esperemos que a partir de ahora tanto el crecimiento que está teniendo Liga F como el ser campeonas del mundo, que al final te da visibilidad, pues nos permita llegar a potenciales patrocinadores que nos haga crecer más rápido. Ese efecto de campeonas del mundo por todas las polémicas que ha habido hasta ahora no se ha notado. Para algunas cosas nos ha venido bien y para otras no tan bien", apuntó. De cara al futuro de la Liga F, apuntó que están trabajando en dos proyectos fundamentales. "Uno es el desarrollo del plan estratégico para los próximos tres años y otro es el desarrollo de marca", apuntó. "Dentro de ese desarrollo de marca, desde luego que una de las cuestiones y de las palabras que nos definen son imparables, parece que el futuro ya es hoy, el partido de mañana ya es hoy y creo que tenemos ante nosotros la oportunidad de hacer crecer este producto de una forma brutal y tenemos valores añadidos y que yo creo que es algo que en lo que también estamos trabajando de diferenciarnos respecto al fútbol masculino", ahondó en esta idea. "Hay que hacer todo ahora un proceso de desarrollo de marca, tenemos que implementar nuestra marca aquí en España. Tenemos tres años por delante para trabajar en ese sentido e intentar hacer nuestros tres objetivos fundamentales cuando nos marcábamos el Plan Estratégico. En esa búsqueda de la misión al final es evidente que tenemos que intentar hacer una competición atractiva, que sea sostenible en lo económico. El fútbol femenino sigue sin ser sostenible, los clubes siguen siendo deficitarios y tenemos que seguir trabajando en eso", manifestó. Y es que la Liga F quiere ser "algo más que un organizador de una competición". "Queremos ser un símbolo de cambio, queremos impactar en la sociedad, tenemos que abanderar el empoderamiento de la mujer, la naturalización de que las niñas y los niños vean a una futbolista, mujer también y bueno pues tenemos que ahondar en esos tres pilares fundamentales y que todas nuestras iniciativas y proyectos pues caigan sobre esos tres ejes", señaló. Preguntada por el dominio del Barça, aseguró que buscan el equilibrio pero que el club blaugrana les está "abriendo puertas". "No deja de ser el mejor club del mundo en fútbol femenino y está abriendo puertas y también creo que es importante visibilizar la marca Liga F a través del FC Barcelona en el resto del mundo, y tener a las mejores jugadoras, a las dos Balón de Oro con Alexia y ahora Aitana Bonmatí, al final está abriendo puertas y nos permite tener una visibilidad que en otro contexto no tendríamos", reconoció.