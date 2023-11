(AM) Sindicatos y patronal no alcanzan acuerdo para subir el SMI y emplazan la negociación al 11 de diciembre

CCOO y UGT han cerrado la primera mesa de diálogo de la negociación por el salario mínimo interprofesional (SMI) sin un acuerdo de cuál va a ser el porcentaje de subida, pero con nuevas premisas para abordar esta cuestión en una próxima reunión fijada para el 11 de diciembre en la que esperan alcanzar un acuerdo que recoja un porcentaje de subida. Tras casi tres horas de reunión, la secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, Marí Cruz Vicente Peralta, y el vicesecretario general de política social, Fernando Luján de Frías, han señalado que esta primera reunión "no se ha cerrado con un acuerdo", pero si se ha incluido una nueva premisa para seguir negociando la subida del SMI y es la indexación de los contratos con la administración pública al SMI. "En esta reunión se han abordado la petición realizada por parte de la CEOE de actualizar los contratos que mantiene el Estado con los trabajadores para que estos se actualicen también, siempre y cuando esta actualización vaya destinada a las personas trabajadoras y se garantice la estabilidad del empleo a los trabajadores de la administración pública", ha señalado Luján. Al respecto, Vicente Peralta ha apuntado que es "fundamental" abrir este proceso para garantizar que el SMI que se aplique a todos los trabajadores no cubiertos por un convenio colectivo. Asimismo, UGT y CCOO han aseverado que, durante la reunión de este jueves, los sindicatos han mantenido el objetivo de que el SMI no sea inferior al 60% del salario medio y que se actualice teniendo en cuenta el aumento de la cesta de la compra, para mantener el poder adquisitivo de las familias. "Creemos que si se cumplen estos parámetros se podrá llegar a un acuerdo", ha asegurado Luján. "No hemos hablado de cifras, sino de parámetros y objetivos, (...) pero mientras se asegure el 60% del salario medio y que se mantenga el poder adquisitivo, habrá un acuerdo", ha reiterado Luján. Por ello, han emplazado la próxima reunión de la subida del SMI para el próximo lunes 11 de diciembre, para que, con "los nuevos parámetros" que se han puesto encima de la mesa en esta primera reunión y, "a los que todavía hay que llegar a un acuerdo", se pueda alcanzar un acuerdo en la próxima reunión que esperan cerrar con un porcentaje. "Vamos a seguir el proceso con una próxima reunión en el día 11 y esperamos que esa reunión todo vengamos analizando todas las reflexiones hechas en la jornada de hoy y podamos buscar márgenes de acuerdo o porcentajes entorno a los planteamientos de cada una de las partes", ha apuntado Vicente Peralta. REITERAN QUE LA PROPUESTA DE LA CEOE ES "INSUFICIENTE" Por otro lado, han reiterado que la propuesta de la CEOE, de subir el SMI un 3% para 2024 y otro 3% para 2025, les parece "insuficiente" y la subida del SMI del año que tiene que tener en cuenta también que los salarios se están incrementando por encima del 5%. "Hay que tener en cuenta que los salarios este año se ha incrementado en una parte muy importante por encima del 5%, por lo que hay que tenerlo presente al calcular el salario medio y también hay que hacer un proceso actualización en base a esos parámetros porque los datos oficiales son de 2022 y estamos hablando del SMI de 2024", han añadido desde CCOO. LUJÁN ASEGURA QUE NO HAY PROPUESTA DE TRABAJO Al ser preguntado a los medios por la propuesta del Ministerio de Trabajo de subir el SMI al 4%, Luján ha asegurado que el Ministerio de Trabajo no les ha indicado nunca propuesta. "El Gobierno no ha hecho ninguna propuesta. Además, el Gobierno debe ser respetuoso con lo que son las posturas de las partes, tendrá que dictar lo que le corresponde al Gobierno, pero después de escuchar a las partes, por lo que no hay propuesta como tal", ha asegurado. No obstante, según fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el departamento dirigido por Yolanda Díaz sería favorable a que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2024 ronde el 4%, que sería el porcentaje de incremento que pactaron sindicatos y empresarios en el acuerdo de negociación colectiva 2023-2025. Una subida del 4% llevaría el SMI desde los 1.080 euros mensuales por catorce pagas hasta los 1.123,2 euros al mes. En todo caso, para Trabajo, el suelo de la subida del salario mínimo para 2024 es la inflación. El objetivo del Departamento de Yolanda Díaz es que esta renta mínima, que cobran en torno a dos millones de trabajadores no amparados por la negociación colectiva, no pierda poder adquisitivo. Teniendo en cuenta que la media de inflación del periodo diciembre 2022-noviembre de 2023 fue del 3,8%, el 4% cumpliría el objetivo de no perder poder de renta. PROPUESTA SINDICATOS Y PATRONAL Las organizaciones empresariales, que ya han hecho pública la propuesta que llevarán a la mesa de negociación, no se oponen a elevar la cuantía del SMI, pero han pedido que su subida se limite al 3% tanto en 2024 como en 2025, un planteamiento que, de entrada, no convence ni a Díaz ni a los sindicatos. También UGT y CCOO consideran "insuficiente" la oferta de CEOE para la subida del SMI y abogan por tener en cuenta, no sólo el IPC general, sino también la evolución de los precios de los productos básicos, como la alimentación, para determinar su incremento. Los sindicatos, que por el momento no han ofrecido un porcentaje concreto para la subida del SMI, se han mostrado partidarios en numerosas ocasiones de llevar el SMI hasta los 1.200 euros al mes, lo que implicaría un incremento sobre la cuantía actual del 11,1%. El objetivo, tanto del Gobierno como de los sindicatos, es situar el SMI en el 60% del salario medio, tal y como recomienda la Carta Social Europea. En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística (INE) informó el pasado viernes de que el salario medio español de 2022 fue de 2.128 euros al mes en términos brutos. El 60% de esa cantidad equivaldría a unos 1.277 euros mensuales. No obstante, este jueves, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha subrayado que el salario mínimo interprofesional (SMI) tiene que subir en 2024 por encima del IPC y hacerlo en línea con el ritmo al que aumentaron los salarios medios en el segundo trimestre (+5,2%). "Si los salarios medios en el segundo trimestre del año están subiendo al 5,2%, yo creo que por ahí debería ir la subida del salario mínimo para 2024. Esa va a ser una de nuestras propuestas encima de la mesa y veremos si hay voluntad de negociar por parte de CEOE o cómo se sitúa el Gobierno, que hasta ahora se ha referido básicamente al IPC", ha explicado Sordo. En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, el dirigente sindical ha afirmado que "hay que ir más allá del IPC" y permitir que el SMI gane poder adquisitivo, "que falta hace, teniendo en cuenta, que productos tan básicos como los alimentos de primera necesidad, están creciendo bastante más todavía". Al respecto, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha apuntado que "está muy bien pedir" en referencia a la petición realizada por parte del secretario general de CCOO, Unai Sordo, de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) entorno al 5% para 2024, pero ha pedido tener en cuenta el impacto que tiene el aumento de los salarios en las empresas.