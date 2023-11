Xavi: "No me libero de nada porque no estaba preso"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que con el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones no se siente "liberado de nada" porque no estaba "preso", pero sí reconoció que se da un paso adelante muy importante para el club, al dejar atrás dos años seguidos cayendo en la fase de grupos, y por otro lado reiteró sus ganas de seguir trabajando pese a las presiones constantes que hay en el Barça. "Siento satisfacción, no me liberan de nada porque no estaba preso. Tengo sensación de alegría, de tranquilidad, de estar haciendo bien las cosas. Estamos progresando y es el progreso del proyecto. Muy satisfecho de la segunda parte, creo que es el camino, creo que hemos encontrado mucho lo que buscamos y los jugadores también felices, hoy es un día para estar felices. Se ha visto un muy buen Barça y además clasificados para octavos, después de dos años es para estar contento, sí, pero no liberado", manifestó en rueda de prensa. "Llevamos dos años sin clasificarnos y esto es una alegría, es un éxito. El primer objetivo de esta competición cumplido y ahora disfrutarlo a disfrutarlo porque hay equipos que están sufriendo y todavía no están clasificados. Así que contento satisfecho feliz y a esperar al sorteo e intentar quedar primeros de grupo para acabar bien la fase de grupos y a esperar el sorteo", apuntó. Sobre el partido, cree que la segunda parte la controlaron "muy bien". "Los jugadores lo han entendido muy bien, y la segunda parte ha sido muy buena. Damos un paso adelante muy importante más allá de la clasificación, que significa mucho para el club, para los jugadores, que es cumplir el primer objetivo de la temporada en esta competición, que es la 'Champions'. El juego es bueno. El juego es bueno y damos un paso adelante en confianza. Era momento de jugar más adelante, más alegre, dar un paso y la segunda parte creo que es muy buena", reiteró. "Hicimos un paso adelante en confianza, también les he dicho que teníamos que ser más atrevidos, filtrar más pases por dentro, que es donde estaban Pedri o João Félix. Los centrales muchas veces van a lo cómodo y juegan atrás, y ya era momento de jugar más adelante, de ser más alegres porque teníamos que ganar el partido. Creo que la segunda parte es muy, muy buena. Es muy importante dar este paso, da tranquilidad, confianza, moral y sobre todo a los jugadores que se lo pueden creer. Competimos en 'Champions', pasamos de grupo, aún no matemáticamente primeros pero queremos quedarnos primeros, pero es un paso muy importante", añadió. Además, destacó el buen juego y nivel de un Oporto con el que no querría cruzarse más adelante. "Estamos viendo cómo van los otros grupos, la dificultad que tienen todos los equipos de clasificarse. Es muy importante, el equipo ha crecido, es una evidencia. Estamos haciendo las cosas bien. Hoy es un muy buen partido, frente a un señor equipo que es el Oporto, que si no me equivoco llegará lejos y dará guerra. Es un gran paso adelante de todo el club, como staff, los jugadores, todo el mundo. Creo que es un día para estar muy contentos y satisfechos", se sinceró. "Tenemos que seguir siendo humildes, sabiendo que se han hecho cosas muy bien, pero otras no tan bien. Sí, hemos concedido más de lo normal, pero delante había un señor equipo. También ha sufrido mucho el Oporto en defensa, diría yo. Yo creo que hemos generado muchísimas muy claras para ganar holgadamente. Hay que dar continuidad a la segunda parte, creo que tenemos que ser más valientes, más atrevidos, filtrar más pases, encontrar siempre al hombre libre", opinó el técnico. En cuanto a João Cancelo, probablemente el mejor del encuentro, aseguró que hizo "un súper partido". "Ha estado muy bien, creo que hemos generado muchísimo por su banda, ha venido el empate justo al minuto o a los dos minutos de encajar el 0-1, que ha sido una de las claves para mí del partido, y bueno, ha estado extraordinario, ha marcado diferencias. En esa banda también Joao Félix ha estado bien, incisivo, ha tenido ocasión muy clara en la primera parte y luego el gol, que sí, de alguna manera, pues sí, se libera un poco", apuntó, en este caso, sobre João Félix. Xavi consideró que, de cara a los próximos partidos, deben buscar más a Robert Lewandowski, desaparecido ante el Oporto. "Hemos de buscar más a Lewandowski, creo que hemos de filtrar más pasos hacia el '9', él también tiene que tener el 'timing' de venir, de descargar y del área. Es un rematador de área extraordinario, uno de los mejores de los últimos años a nivel mundial. Por tanto, tenemos que buscarle más, tenemos que generar más cosas", argumentó. A nivel personal, aseguró estar plenamente convencido de avanzar en el proyecto. "En el 'staff' siempre hacemos broma sobre que vamos ganando vales de tranquilidad hasta el siguiente partido. Y esto es así, es el Barça. Ahora es un vale hasta el domingo. Esto es el Barça, bueno, pues oye, tranquilidad, nosotros nos dedicamos a lo que podemos controlar. Nada más. Estamos hoy muy felices, muy contentos. Creo que es un paso importante en el proyecto", manifestó.