Vicenç Vidal se desmarca de Sumar y no asistirá al discurso del Rey por la apertura de la XV Legislatura

El diputado de MÉS per Mallorca en el Congreso, Vicenç Vidal, finalmente no asistirá este miércoles a la sesión solemne de apertura de la XV Legislatura que preside el Rey Felipe VI. Así, ha decidido desmarcarse del resto de diputados de Sumar, grupo parlamentario al que pertenece, que sí acudirán al evento, como en el caso de sus ministros, y sigue la estela de plantar al monarca como harán a su vez grupos aliados del como ERC, Bildu y el BNG. El propio diputado ha explicado a Europa Press que se ausentará de este acto por sus convicciones republicanas y entender que el evento, aunque enmarcado en la actividad institucional de la Cámara Baja, está eminentemente protagonizado por el discurso de Felipe VI. De esta forma, Vidal no estará presente en el hemiciclo como ya hizo cuando también declinó ir a la jura de la Constitución por parte de la Princesa Leonor el pasado 31 de octubre en el Congreso, al igual que el grueso del grupo parlamentario. En esa ceremonia de la Princesa de Asturias, Sumar permitió a sus diputados ausentarse y envió una pequeña delegación institucional encabezada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; la portavoz parlamentaria, Marta Lois; el entonces ministro de Universidades, Joan Subirats, y la vicepresidenta de la Mesa del Congreso Esther Gil. No acudieron diputados del resto de formaciones ni tampoco ministros en esa etapa aún en funciones como Irene Montero, Alberto Garzón e Ione Belarra. Por ejemplo, Podemos e IU manifestaron que se trataba de un acto para legitimar la monarquía. Sin embargo, el acto de hoy sí contará con amplia presencia del grupo confederal dado que Sumar, Podemos, IU, En Comú Podem y Compromís, entre otros, consideran que la solemne apertura de la legislatura en las Cortes Generales es un evento más parlamentario, al que tradicionalmente han asistido en el pasado. Por ejemplo, este lunes Podemos dijo que no se trata de un acto de blindaje de la Casa Real, a diferencia de la jura constitucional de la Princesa, y desde IU señalaron que tampoco lo ven como un acto de exaltación de la monarquía.