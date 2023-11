Sofía Cristo responde a los que la acusan de filtrar información delicada sobre su hermano

El complicado pasado de Ángel Cristo Jr. está saliendo a la luz después de que diese un paso al frente y cargase contra su madre, Bárbara Rey, en el programa '¡De viernes!'. Diferentes medios de comunicación están revelando informaciones sobre el joven, y después de que su hermana Sofía Cristo asegurase que "necesita ayuda, no dinero", y la vedette confesase que lo que más le preocupa de todo es que "ya no va a poder proteger a su hijo y frenar" que se conozcan ciertas cosas sobre él como ha hecho hasta ahora, se ha abierto la caja de pandora. Presuntos problemas con el alcohol o ciertas sustancias, una denuncia por maltrato de género de su expareja -madre de su única hija-, una detención de la que todavía no sabemos toda la verdad... y un carácter complicado y repleto de altibajos y claro-oscuros que, supuestamente y según han dejado entrever diferentes periodistas, habría hecho que Sofía y Bárbara sufriesen mucho y se viesen obligadas a tapar muchas cosas. Informaciones que ponen en el disparadero a Ángel Cristo Jr. y de las que ciertos colaboradores acusan a su madre y a su hermana de estar detrás, buscando desprestigiarlo y dejarlo a los pies de los caballos tras revelar públicamente la pesadilla que vivió durante su infancia. Algo que Sofía, molesta, ha negado tajantemente, asegurando que ella no ha filtrado nada sobre su hermano: "Yo no he llamado a nadie, es agotador porque estáis las 24 horas del día. Ya me da igual lo que digan, que digan lo que quieran. Yo me mantengo en mi línea en al que estoy" ha sentenciado, dejando claro que "si me apetece hablar con un amigo como Luis Rollán y Makoke -tertulianos en diferentes programas- hablaré. ¿Qué pasa que no me puedo desahogar?". "No he filtrado nada, no he mandado ningún atestado como han dicho. No hace falta que cuenta nada de mi hermano porque he dicho que no voy a contar nada públicamente" ha repetido, insistiendo en que no tiene nada de malo "si me quiero desahogar". "Qué problema hay, no hay ninguno. Estáis todo el día aquí, habéis venido a mi casa, en la guardería de la perra, me falta que os metáis en mi cama. Y lo entiendo y sabéis que os trato con cariño y con respeto" ha dicho a los reporteros, volviendo a reiterar que no ha contado nada a periodistas sobre el pasado de Ángel. Algo que ha dejado claro que tendría todo el derecho a hacer si quisiese: "Ya es que todo deja de cobrar sentido, aún más. De verdad que nosotras tenemos derecho de hablar con quien nos dé la puñetera gana cuando queramos. Nadie nos puede juzgar más. Porque ya vale" ha estallado. "Y de verdad no voy a hablar ni de mi hermano ni de la situación, y esto no es hablar. Es que ahora dirán que he hablado, no, no he hablado. Estoy hablando porque estáis preguntándome cosas normales. Hasta ahora no he dicho nada, nada más de lo que estoy diciendo. Todo pasará y saldremos de esta, en peores plazas he toreado" ha zanjado, sin revelar cómo se encuentra su madre con todo lo que se ha dicho en las últimas horas.