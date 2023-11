Ribera defiende una marca Doñana:"Vamos a ver si los que están en situación irregular se animan a hacer algo diferente

La Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha defendido una 'marca Doñana' y ha animado a los agricultores que se encuentran en situación irregular a sumarse al plan de recuperación del parque nacional. "Hay un tejido agrícola importante y la pregunta es si ese tejido tiene que poner en valor el hecho de ser Doñana, no de destruir Doñana", ha argumentado la ministra en una entrevista en Carne Cruda recogida por Europa Press en la que ha confiado que las medidas propuestas ayuden a "reducir las presiones existentes" sobre el territorio. "Vamos a ver si aquellos que están en situación irregular y hoy se dan cuenta de que nadie les va a perdonar la multa ni les va a dejar de cerrar pozos, se animan a hacer una cosa diferente", ha indicado la Ministra quien ha insistido en que quien regularice su situación "podrán acceder a ese acompañamiento (ayudas) durante mucho tiempo". Teresa Ribera ha explicado que el plan de recuperación de Doñana prevé inversiones para generar alternativas en el territorio. "Hay un paquete de medidas muy importantes de fortalecimiento de los servicios de los ayuntamientos, de vivienda para temporeros, de posibilidades de recualificación de las personas que viven en esta zona, de actividades propias para poner en valor Doñana a través de actividades de turismo, actividades de marca Doñana, de Reserva de la biosfera". Según Ribera, el compromiso es también "con los vecinos, con la sociedad, pero no con una lista de señores que vienen incumpliendo desde hace años, que era lo que proponía la proposición de ley (presentada por el Gobierno andaluz)", ha precisado Y ha insistido en que quien quiera beneficiarse de estas ayudas deberá "cumplir la normativa". "No se trata de decir, aquí tienes 70.000 euros por hectárea desde ya, sino todo lo contrario". La ministra también se ha referido a ayuntamientos del entorno del parque nacional cuyo suelo público está siendo utilizado de manera privada "obteniendo agua ilegalmente y que están recibiendo sanciones". En este sentido, ha advertido de que el ayuntamiento que quiera acogerse a estas ayudas para renaturalizar, tendrá "que eliminar" esas situaciones de irregularidad, porque, de no ser así, "no podrá" beneficiarse del plan de recuperación.