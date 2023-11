Pisarello (Sumar) afirma que el Rey optó por un discurso "autocontenido" en el Congreso para no perder más credibilidad

El secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, ha afirmado que el Rey Felipe VI ha hecho un discurso "más autocontenido de los esperado" durante el acto solemne de apertura de las Cortes Generales para no perder más credibilidad. A su vez, la secretaria de Organización de Podemos y también parlamentaria del grupo confederal, Lilith Verstrynge, ha proclamado que "no hay nada que divida más España que el proyecto monárquico". Mediante un mensaje en Twitter, Pisarello ha destacado la contención de Felipe VI dado que "intentar congraciarse con las derechas hubiera sido un golpe más a su credibilidad como rey parlamentario". "A ver cuánto dura. Como decía Pi y Margall, la monarquía tiende siempre a reconquistar el poder perdido", ha manifestado el también dirigente de En Comú Podem. Verstrynge también ha comentado que en el proyecto monárquico "unos pocos viven a cuerpo de rey mientras la mayoría de jóvenes no pueden ni emanciparse". "Un país sólido y sin desigualdad es un país republicano", ha zanjado.