María Pérez: "Somos jugadoras muy ambiciosas y creemos que tenemos que ganar todos los partidos"

La jugadora de la selección española María Pérez recalcó este miércoles que no van a especular en los dos partidos que les restan de la Liga de Naciones porque son "muy ambiciosas" y quieren "ganar todos los partidos", mientras que valoró positivamente tanto su cambio al Sevilla como la llegada a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de Markel Zubizarreta. "Somos jugadoras muy ambiciosas y creemos que tenemos que ganar todos los partidos y eso queremos. Vamos a ir a por los tres puntos al igual que hemos ido en los cuatro anteriores partidos", destacó María Pérez en rueda de prensa. La futbolista del Sevilla cree que hay "muy buen ambiente ahora mismo" después de que hubiese unos "primeros días complicados para todo el mundo". "Creo que se están haciendo las cosas bien. Ahora se habló lo que se tenía que hablar en su momento y se respira un buen ambiente, felicidad y ganas de ganar", resaltó. Sobre la actual aparente superioridad del equipo español sobre el resto de selecciones, María Pérez considera que se limitan a plantear un "plan de partido" y se centran en su "juego" que es lo que las hace ser "muy superiores". La jugadora cedida del FC Barcelona confirmó que está "muy contenta" de haber vuelto al combinado nacional tras su experiencia en el Mundial. "Espero volver las próximas concentraciones. La vuelta a la selección al final es porque te premian por lo que haces en tu club", indicó. "Es cierto que todos los cambios necesitan su proceso, al principio te tienes que adaptar a ese nuevo juego, yo venía del Barça y ahora me siento bastante más cómoda y con esa continuidad que quiero y que espero que siga así", aseguró sobre su inicio en el conjunto sevillano. La catalana de 21 años está afrontando "un juego nuevo" que cree que le va a "ayudar a crecer en esas facetas" que más le hacían falta. "Me va a ayudar en el aspecto más defensivo, más al choque y creo que me va a ayudar a mejorar y evolucionar como futbolista. Obviamente, mi intención es volver al Barça, pero creo que esta etapa en el Sevilla me va a venir muy bien para mi evolución", dijo. "En el Barcelona muchas veces tienes el juego muy fácil con las jugadoras que tienes alrededor, pero es cierto que estar en el Sevilla me va a ayudar a mejorar defensivamente, que en mi posición es una que en la que a veces tengo que chocar más y me están ayudando mucho para mejorar esa posición", añadió al respecto. Sobre la llegada de Markel Zubizarreta, nuevo director de Fútbol Femenino de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), recordó que "hizo las cosas muy bien en el Barça" y que "va a beneficiar en todo". "Sabe trabajar muy bien y sabe cómo gestionar internamente lo que lo que tienen que gestionar, le recibo con los brazos abiertos y encantada de tenerle aquí", señaló. Para concluir, sobre el debut con el FC Barcelona de la joven Giulia Dragoni, con la que coincidió en el filial y que este viernes será rival con Italia, la centrocampista destacó que "es una jugadora que tiene mucho camino por delante" y que "todo el mundo ha visto de lo que es capaz". "Yo pude jugar con ella y tiene algo diferente, se ve a simple vista y me alegraría volver a verla porque hace mucho tiempo que no la veo", concluyó.