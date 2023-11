Luis Fonsi bautiza nuevo crucero de Norwegian que tendrá puerto base en San Juan

Miami, 23 jun (EFE).- El cantautor puertorriqueño Luis Fonsi bautizó este martes en Miami el Norwegian Viva, un nuevo crucero que tendrá como puerto base a San Juan (Puerto Rico), para itinerarios de siete días por el Caribe.

Durante una ceremonia en el Puerto de Miami, en la que también estuvieron como invitados los cantantes Pedro Capó y Paulina Rubio, y el comediante del programa 'Saturday Night Live (SNL)' Marcello Hernández, el intérprete de 'Despacito' bautizó el nuevo barco de Norwegian Cruise Line (NCL).

El cinco veces ganador del Latin Grammy se mostró orgulloso del nuevo barco, que realizará itinerarios de siete días por el Caribe, con salidas desde San Juan y escalas en Tórtola (Islas Vírgenes Británicas); San Juan (Antigua), Bridgetown (Barbados), Castries (Santa Lucía), Philipsburg (San Martín) y St. Thomas (Islas Vírgenes Estadounidenses).

El Viva, es la segunda de un total de seis embarcaciones de la clase Prima, un diseño que incluye más espacios abiertos.

Después de completar su viaje de bautizo, el Norwegian Viva será el barco más nuevo con puerto base en San Juan, a su llegada el próximo 15 de diciembre.

El presidente de NCL, David J. Herrera, resaltó en entrevista previa con EFE que Fonsi, a quien describe no sólo como un artista increíble sino una muy buena persona, "encaja perfecto" con los valores de esta compañía, con sede en Miami, la capital mundial de los cruceros, y con una gran proporción de trabajadores hispanos.

El crucero ofrecerá una variedad de viajes de siete días por el Caribe hasta abril de 2024.

De allí regresará para una temporada de verano de cruceros a Europa desde Atenas y El Pireo (Grecia), Lisboa (Portugal) y Roma y Venecia (Italia).

NCL señaló que adicional al diseño más espacioso de los nuevos cruceros, la clase Prima enfatiza en una gastronomía de clase mundial y actividades estelares a bordo, incluyendo la pista de carreras de tres niveles, Viva Speedway.

Entro otras, cuenta con el Indulge Food Hall, un moderno restaurante con once opciones gastronómicas únicas; los toboganes más rápidos en alta mar, The Drop y The Rush, y el bar de cócteles sustentables Metropolitan.

NCL cuenta con una flota de 19 barcos contemporáneos que navega a 400 destinos, incluyendo Great Stirrup Cay, la isla privada de la compañía en las Bahamas y su destino turístico Harvest Caye en Belice. EFE

