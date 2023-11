La Asamblea General de la ONU adopta una resolución que pide la retirada de Israel de los Altos del Golán

La Asamblea General de la ONU ha adoptado este martes una resolución que pide la retirada de Israel del territorio ocupado de los Altos del Golán, reiterando que su jurisdicción sobre el mismo es "nula" y exhortando a las autoridades israelíes a revocarla, si bien este documento no es vinculante. El pleno ha aprobado la resolución con 91 votos a favor frente a ocho en contra --Australia, Canadá, Israel, las islas Marshall, Estados Federados de Micronesia, isla de Palaos, Reino Unido y Estados Unidos-- y 62 abstenciones, entre ellas la de España. El documento, que se muestra "profundamente preocupada por el hecho de que Israel no se haya retirado del Golán sirio", ocupado desde 1967, y que destaca la ilegalidad de la construcción de asentamientos en la zona, ha exhortado a Israel a que reanude las conversaciones en las vías de negociación siria y libanesa y respete los "compromisos contraídos y las garantías dadas durante las conversaciones anteriores". Asimismo, ha exigido "una vez más" a las autoridades israelíes a "que se retiren del Golán sirio ocupado hasta la línea del 4 de junio de 1967, en cumplimiento con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad", mientras que ha determinado que esta ocupación y su "anexión de facto constituyen un obstáculo para el logro de un paz justa, general y duradera en la región". Tras la votación, el encargado de negocios interino de la delegación de Siria ante la ONU, Al Hakam Dendi, ha expresado su agradecimiento a los Estados miembros que han votado a favor de la resolución por "afirmar su compromiso al Derecho Internacional, a la Carta de Naciones Unidas y al principio básico de la inadmisibilidad de adquirir territorio por la fuerza". Además, ha señalado que las "prácticas criminales de la ocupación israelí en los Territorios Palestinos Ocupados, especialmente en la asediada Franja de Gaza, cuyo número de víctimas ha alcanzado su nivel más alto, están empujando a la región a niveles de tensión e inestabilidad sin precedentes, al cometer más masacres contra el hermano pueblo palestino y la intensificación de sus ataques". "Los ataques recurrentes contra ciudades, puertos y aeropuertos civiles sirios, que ponen en peligro las vidas civiles y la seguridad de la aviación civil, obstaculizan las operaciones humanitarias de la ONU", ha denunciado, según recoge la agencia de noticias siria SANA. Los Altos del Golán son un territorio que Israel arrebató a Siria durante la Guerra de los Seis Días (1967) y la Guerra del Yom Kipur (1973) y que se anexionó de forma efectiva en 1981, en un movimiento no reconocido por la comunidad internacional.