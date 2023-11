JPMorgan dice que tecnología IA comienza a generar ingresos

(Bloomberg) -- JPMorgan Chase & Co. dijo que las herramientas de inteligencia artificial están comenzando a generar ingresos para el banco, y que es probable que los avances futuros en IA produzcan aún más beneficios.

“Además de la eficiencia y de la posible reducción de costos, estamos viendo una actividad generadora de ingresos, y eso es realmente alentador”, dijo Teresa Heitsenrether, directora de datos y análisis del banco, en el Evident AI Symposium.

El año pasado, JPMorgan se fijó un objetivo de US$1.000 millones en “valor empresarial” generado por la IA en 2023, y la empresa elevó ese objetivo a US$1.500 millones en su día del inversionista en mayo. Según Heitsenrether, las ganancias provienen de recomendaciones personalizadas a los clientes en el negocio de tarjetas y de proporcionar información a los equipos de atención al cliente.

Los bancos más grandes del mundo han estado experimentando más con inteligencia artificial en los últimos meses, impulsados ​​por la promesa de que les ayudará a aumentar la productividad de su personal y a reducir costos. JPMorgan tiene miles de puestos vacantes vinculados a la inteligencia artificial y su director ejecutivo, Jamie Dimon, ha dicho que la tecnología podría eventualmente permitir a los empleadores reducir la semana laboral a solo 3,5 días.

Heitsenrether lleva seis meses en su puesto, asumiendo nuevas responsabilidades después de que Dimon hiciera de la tecnología de IA una prioridad en el banco.

El lanzamiento de ChatGPT hace un año llevó a los bancos a contratar personal para puestos relacionados con la IA y a empezar a probar los usos de la IA generativa, que puede resumir documentos, redactar correos electrónicos y dar respuestas inteligentes a los usuarios. Dimon calificó la IA de “extraordinaria e innovadora” en su carta anual a los accionistas, y afirmó que podría integrarse en “todos y cada uno de los procesos” de las operaciones de la entidad.

El banco ve un “enorme potencial” en el uso de la IA generativa para atender a los clientes de forma segura, dijo Heitsenrether. “Tenemos cientos de casos activos de uso en este momento, algunos de los cuales están algo cerca de llegar a buen puerto”.

Aun así, Heitsenrether reconoce los riesgos asociados a esta tecnología emergente.

“Se trata de asegurarnos de que estamos a salvo, bien controlados y centrados en las cosas que añaden el impacto que esperamos tener”, afirma. También tiene el potencial de provocar una importante dislocación del talento. La innovación tecnológica es normal, y el sector se adaptará, afirmó Heitsenrether.

JPMorgan está utilizando la IA para aumentar el trabajo realizado por los humanos, en lugar de considerarla como una forma de sustituirlos, dijo Heitsenrether. El banco puede seguir creciendo gracias a la IA sin tener que aumentar necesariamente su plantilla. Aún así, está centrado en atraer talento de todo el mundo.

“Aquí hay un gran deseo de ser competitivos, de estar a la vanguardia”, afirmó.

Traducido por Paola Torre.

Nota Original:JPMorgan Says AI Technology Is Starting to Generate Revenue

--Con la colaboración de Hannah Levitt y Caroline Hyde.

