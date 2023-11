IU pide al Gobierno que explique por qué el CIS deja fuera la valoración sobre la monarquía de sus encuestas

El diputado de Izquierda Unida en el Congreso Nahuel González ha solicitado explicaciones al Gobierno sobre los motivos que llevan al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a no incluir en sus encuestas preguntas sobre la valoración que tiene la ciudadanía sobre la Monarquía, un asunto sobre el que se dejó de preguntar en 2015. Así lo traslada el diputado valenciano de esta formación adscrito al grupo plurinacional Sumar mediante una serie de preguntas parlamentarias, en las que demanda aclaraciones sobre por qué el CIS decidió "no pulsar la opinión sobre la convocatoria de un referéndum para elegir entre Monarquía o República", mientras las empresas privadas de sondeos sí preguntan por esta cuestión. Bajo su criterio, el organismo público debe recabar y dar a conocer la opinión de la ciudadanía sobre la Jefatura del Estado y recabar datos sobre sus preferencias entre un régimen monárquico o republicano. "Si bien diversas empresas demoscópicas realizan encuestas sobre un potencial referéndum relativo al modelo de Estado y sobre Monarquía o República, el CIS no parece estimarlo oportuno. Aún más, este organismo público dejó de realizar a partir de abril de 2015 encuestas sobre el papel del Rey y sobre la percepción de la Corona por parte de la sociedad española", ahonda González. Y en esta línea destaca en sus iniciativas que mucha gente considera que la Monarquía es un "anacronismo", una institución "obsoleta" de "dudosa utilidad pública" y que genera desigualdades sociales. "Es a todas luces una institución antidemocrática", enfatiza para defender finalmente que se debería convocar en España un referéndum sobre el modelo del Estado que quiere la mayoría de la población. Precisamente, el pasado lunes el CIS dio a conocer la tercera oleada de la Encuesta sobre Tendencias Sociales, un estudio que se hace una vez al año desde 2021, y en el que se incluye una pregunta sobre la confianza de los entrevistados en una serie de instituciones. Se trata de una lista confeccionada por el CIS y que no incluye a la Monarquía, ni tampoco a las Fuerzas Armadas, la Policía y la Guardia Civil, que hasta 2015 venían liderando la tabla. SEGÚN TEZANOS, NO ES UN PROBLEMA En aquella encuesta de abril 2015, cuando Felipe VI estaba a punto de cumplir un año como jefe del Estado, la Monarquía cosechó una nota del 4,34, mejorando el resultado de los años anteriores, pero sin llegar al 4,89 que se había anotado en 2011. En concreto, en 2014 había cosechado un 3,72 y en 2013, un 4,68. En diversas intervenciones el presidente del CIS, José Félix Tezanos, ha justificado la negativa del instituto demoscópico a preguntar sobre las preferencias entre Monarquía o República con el argumento de que la forma de Estado no es un problema que figure entre las preocupaciones de los ciudadanos. En los barómetros mensuales del CIS, donde se pregunta sobre los principales problemas de España y las personas encuestadas responden espontáneamente, la Monarquía no suele aparecer citada en más del 0,5% de los cuestionarios.