Israel mata a tres "terroristas" en Gaza por violar la tregua

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado este miércoles que sus tropas han matado a tres "terroristas" en la Franja de Gaza por haber violado el acuerdo de tregua alcanzado la semana pasada con Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Las fuerzas de las FDI han eliminado hoy a tres terroristas que violaron las reglas del alto el fuego y representaban una amenaza", reza un escueto comunicado de las autoridades castrenses israelíes, que no aportan más detalles. Por su parte, el portavoz de las FDI, Daniel Hagari, ha suscrito estas declaraciones y ha aseverado que las tropas israelíes "seguirán operando contra cualquier amenaza", según recoge el periódico local 'The Times of Israel'. "Eliminamos a los saboteadores que atacaron a nuestras fuerzas ayer martes en la línea de armisticio en el norte de la Franja de Gaza (...) El Ejército está listo para continuar la batalla y el jefe de Estado Mayor ha aprobado nuevos planes para el futuro", ha dicho. Así las cosas, Hagari ha incidido en que Israel está preparada para "reanudar la guerra" cuando termine la tregua --previsiblemente este miércoles, si no hay una nueva prórroga-- y trabajar por la liberación total de los rehenes tomados por Hamás. "El proceso de recuperación de las personas secuestradas es ahora primordial y Hamás es responsable de las vidas de las personas secuestradas", ha zanjado el portavoz de las FDI.