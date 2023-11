Guterres dice que los palestinos viven "uno de los capítulos más oscuros de su historia"

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha afirmado este miércoles que la población palestina atraviesa "uno de los capítulos más oscuros de su historia" y se ha mostrado "espantado" por "la muerte y destrucción" en la región, sumida en un conflicto después de los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra Israel. Así, Guterres ha destacado en un mensaje con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino que la región "está sobrepasada por el dolor, la angustia y el pesar", al tiempo que ha incidido en que "los palestinos en Gaza están sufriendo una catástrofe humanitaria" derivada de la ofensiva militar israelí tras los citados ataques del grupo islamista palestino. "Casi 1,7 millones de personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares, pero no hay ningún sitio seguro. Mientras tanto, hay un riesgo de ebullición en la Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Este", ha dicho Guterres, quien ha expresado sus "sinceras condolencias" a las "miles de familias que están de luto por sus seres queridos". "Esto incluye a miembros de la familia de la ONU asesinados en Gaza, que representa la mayor pérdida de personal en la historia de nuestra organización", ha destacado. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha confirmado la muerte de más de un centenar de sus trabajadores por ataques israelíes contra el enclave. De esta forma, el secretario general de la ONU ha recordado que ha sido "claro" en "la condena a los ataques terroristas ejecutados por Hamás el 7 de octubre", si bien ha hecho hincapié en que también ha sido "claro" en el hecho de que estos ataques "no pueden justificar un castigo colectivo contra el pueblo palestino". Guterres ha ensalzado el trabajo de la UNRWA, que da "un apoyo vital a millones de refugiados palestinos" en la región y ha explicado que "es más importante que nunca que la comunidad internacional apoye a la UNRWA como fuente de apoyo al pueblo palestino". "Ante todo, este es un día para reafirmar la solidaridad internacional con el pueblo palestino y su derecho a vivir en paz y dignidad", ha subrayado. Por ello, ha reiterado su llamamiento a "un alto el fuego humanitario de larga duración, un acceso sin restricciones de la ayuda humanitaria, la liberación de todos los rehenes, la protección de los civiles y el fin de las violaciones del Derecho Internacional". "Debemos estar unidos a la hora de reclamar un fin de la ocupación y del bloqueo de Gaza", ha destacado. "Ya es hora de avanzar de manera decidida e irreversible hacia una solución de dos Estados, sobre la base de las resoluciones de Naciones Unidas y el Derecho Internacional, con Israel y Palestina viviendo uno al lado del otro en paz y seguridad con Jerusalén como capital de ambos Estados", ha defendido. Por último, Guterres ha indicado que la ONU "no flaqueará en su compromiso con el pueblo palestino". "Hoy y todos los días, solidaricémonos con las aspiraciones del pueblo palestino de lograr sus derechos inalienables y construir un futuro de paz, justicia, seguridad y dignidad para todos", ha apostillado. El Día Internacional en Solidaridad con el Pueblo Palestino se celebra el 29 de noviembre de cada año desde 1977 en conmemoración de la fecha en la que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 181, que estipulaba la creación de un "Estado judío" y un "Estado árabe" en los territorios de Palestina, con Jerusalén como parte separada sometida a un régimen internacional especial. Israel lanzó una ofensiva contra el enclave palestino tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Las autoridades gazatíes, controladas por el grupo islamista, han cifrado en cerca de 15.000 los palestinos muertos, a los que se suman otros 230 a manos del Ejército israelí y por ataques de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.