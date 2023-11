El Rey defiende la nación española y avisa que reivindicar la Constitución no es "mirar atrás con nostalgia"

El Rey Felipe VI ha defendido España como nación y como "realidad compartida" y ha reivindicado que la defensa de la Constitución no supone "mirar atrás con nostalgia" sino reafirmar el logro que supuso la Constitución durante su discurso de apertura solemne de las Cortes. Ante diputados y senadores, entre los que no estaban los representantes de ERC, EH Bildu y BNG, el monarca ha destacado que "desde hace siglos España ha sido una realidad compartida y edificada por mujeres y hombres de diversa procedencia social o geográfica con ideologías distintas" pero con la idea compartida de "un mejor país para todos". Felipe VI, que ha estado acompañado por la Reina Letizia y la Princesa de Asturias ha puesto en valor la Constitución como "marco democrático" y que recoge toda una serie de valores que "no están anclados en el pasado y que deben proyectarse permanentemente hacia el futuro". Asimismo, ha sostenido que "reivindicar el profundo significado" de la Transición "no es, en absoluto, mirar atrás con nostaligia" sino que es "una orgullosa y consciente reafirmación de nuestras mejores capacidades como país y del "mejor logro" que representa la Constiutución. (seguirá ampliación)