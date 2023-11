El partido democristiano neerlandés se desmarca de Wilders para la formación de una coalición de derechas

El Nuevo Contrato Social (NSC), liderado por el democristiano Pieter Omtzigt, se ha desmarcado del Partido de la Libertad (PVV), encabezado por el ultraderechista neerlandés Geert Wilders, y ha puesto en duda su apoyo a una hipotética coalición de derechas. "El NSC no está dispuesto a negociar un gabinete mayoritario o minoritario", ha indicado Omtzigt este miércoles en un comunicado, agregando que hay "muchos obstáculos políticos y sustanciales" que impiden, por el momento, trabajar conjuntamente con el PVV. En este sentido, el NSC ha instado a Wilders a descartar algunas de sus propuestas más duras, como la salida de Países Bajos de la Unión Europea. "El programa electoral del PVV contiene posiciones que, en nuestra opinión, son contrarias a la Constitución", ha dicho. El umbral de la mayoría absoluta se sitúa en los 76 escaños, por lo que el PVV, que cuenta con 37 escaños, necesita pactar con otras formaciones para poder formar gobierno, entre ellas el NSC, con 20 escaños, que de momento no ha cerrado la puerta completamente, y el Movimiento Campesino-Ciudadano, con siete escaños. El Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) de Países Bajos, del que forma parte el primer ministro en funciones, Mark Rutte, ya ha dejado claro que no formará parte de una hipotética coalición, aunque está abierto a un apoyo externo.