El defensor del pueblo peruano niega vínculo con una presunta red corrupta en la Fiscalía

Lima, 28 nov (EFE).- El defensor del pueblo de Perú, Josué Gutiérrez, afirmó este martes que no conocía antes de asumir el cargo a la fiscal general, Patricia Benavides, y negó cualquier relación con una presunta red de tráfico de influencias en el Ministerio Público que es investigada por las autoridades.

"Puedo decirle al país que yo no conocí a la fiscal de la Nación (general) hasta después de mi elección (el 18 de mayo pasado). Si no la conocía ni siquiera había intercambiado una palabra (...) ¿cómo podría yo haberle pedido algo?, es imposible, no se ajusta al criterio de verdad", señaló Gutiérrez en una conferencia de prensa.

Este lunes, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad de la Policía (Diviac) detuvieron a un asesor de Benavides, Jaime Villanueva, y allanaron viviendas y oficinas de asesores y exasesores, como parte de la investigación de la presunta organización "enquistada en la alta dirección del Ministerio Público".

Esa organización supuestamente buscaba influir "ilícitamente en decisiones de congresistas" para la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación de Gutiérrez como defensor y la inhabilitación de la ex fiscal general Zoraida Ávalos "para fines ilícitos".

Gutiérrez indicó, al respecto, que los chats filtrados en los que Villanueva mantiene una conversación con un congresista, desconocido por el momento, hablan de la votación del defensor del pueblo, pero que se refieren a otro candidato y no a él.

"Está claro que la investigación comete un error cuando establece como hipótesis que los investigados habrían favorecido la elección del defensor del pueblo. Esto no es verdad, pero no a resultas de mi posición, si no a resultas de la información a las cuales tienen acceso", indicó mientras mostraba copias impresas de los mensajes.

Tras reiterar en varias ocasiones que no conocía a Benavides antes de asumir su cargo, aseguró que su elección como defensor cumplió todas las normas y que "jamás ha pedido nada" a ninguna autoridad.

"Estamos en un momento de suma preocupación por lo que viene ocurriendo en el país, ciertamente por encima de las personas están las instituciones", dijo al añadir que no iba a pedir la renuncia de Benavides porque esa es una decisión que le corresponde a ella.

El defensor también aclaró que este lunes, cuando se realizó la intervención policial en Lima, se encontraba en un viaje oficial en Panamá y por eso no ofreció declaraciones, por lo que negó que tuviera la intención de fugar del país, como indicaron algunos medios locales.

El lunes, el sindicato de trabajadores de la Defensoría del Pueblo exigió en un comunicado que Gutiérrez dimita y se someta a las investigaciones que le corresponden por este caso.

"Como sindicato alzamos nuestra voz para manifestar nuestro absoluto rechazo frente a una situación que consideramos sostenible; exigimos al señor Josué Gutiérrez que se parte del cargo de defensor del pueblo y se someta a una investigación que, con la debidas garantías, establezca las responsabilidades a que hubiera lugar", señaló el pronunciamiento.

Gutiérrez respondió este martes que no va a renunciar y que convocó a la prensa para explicar que no tiene nada que ver en este proceso "que podría haber deslegitimado a la institución".

Lima, 28 nov (EFE).- Los investigadores de una presunta red de corrupción acusada de tráfico de influencias en la Fiscalía de Perú tienen 37 audios que revelan las coordinaciones que hacía un asesor de la fiscal general Patricia Benavides con congresistas, informó este martes el Canal N de televisión.

El medio difundió uno de esos audios, en el que señaló que se escucha al asesor Jaime Villanueva, quien fue detenido este lunes por el equipo especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad de la Policía (Diviac).

En el audio, Villanueva señala a un interlocutor no identificado, que el canal N indicó era una congresista, que estaba reuniéndose con legisladores "y asegurando algunos votos" para presuntamente lograr que se sancione a la ex fiscal general Zoraida Ávalos.

"Con eso yo creo que podamos ir sumando y hoy podemos tener hacia la tarde y noche una claridad de si vamos o no vamos mañana", acota Villanueva.

En un primer momento, tras reconocer un "error", Villanueva pide a su interlocutor que los "ayude porque es importante sacar los votos" ante un pronunciamiento que había emitido la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

"Esta señora ya ha salido con todo, si puede mover un comunicado de la Junta imagínate lo que la Junta va a hacer acá, va a querer suspender a Patricia, esto ya se convirtió en algo que trasciende solamente un tema de que ella esté o no esté", dice el exasesor.

El Canal N indicó que este audio ratifica las conversaciones de Whatsapp difundidas por medios locales y que todo el material fue entregado como evidencia por los fiscales ante un juez que dictó la detención preliminar de Villanueva.

El Eficcop y la Diviac detuvieron este lunes a Villanueva y allanaron viviendas y oficinas de asesores y exasesores de Benavides, como parte de la investigación de la presunta organización "en la alta dirección del Ministerio Público".

Esa red supuestamente buscaba influir "ilícitamente en decisiones de congresistas" para la destitución de los miembros de la JNJ, la designación del actual defensor del pueblo, Josúe Gutiérrez, y la inhabilitación de Ávalos.

En respuesta a la investigación, Benavides destituyó en las últimas horas a la fiscal Marita Barreto como jefa del Eficcop y también a Villanueva como su asesor.

Luego declaró que las investigaciones son "un acto torpe" para intentar bloquear las pesquisas que sigue contra los máximos representantes del Gobierno por las muertes durante las protestas que se desarrollaron de diciembre a marzo pasado.

Anunció, en ese sentido, que ha presentado una denuncia constitucional en el Congreso por el delito de homicidio calificado contra la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro Alberto Otáárola y otras altas autoridades.

Tras ese anuncio, Boluarte señaló que la decisión de Benavides es una "deleznable maniobra política" con la que pretende "distraer la atención" de la ciudadanía de las investigaciones en su contra.

Este martes, un juez realizó el control de identidad de Villanueva e informó que permanecerá detenido durante 10 días, hasta el próximo 7 de diciembre, mientras que su abogado, César Euscátegui, anunció que presentará una apelación.

Por su parte, la congresista Gladys Echaiz, del partido ultraconservador Renovación Popular y quien también fue fiscal general de Perú, admitió que se reunió en tres ocasiones con Villanueva.

"El señor vino a mi solicitud, en momentos en que el país estaba convulsionado y yo tenía una información que se la di a la Policía y a la Fiscalía", señaló tras negar que existiera algún acuerdo que influyera en su voto a favor de la inhabilitación de Ávalos, que en junio pasado fue suspendida por cinco años en el ejercicio de la función pública por una presunta infracción constitucional.