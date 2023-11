EEUU no ve indicios de que Hamás esté presionando para evitar que los rehenes estadounidenses sean liberados

El portavoz de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, ha asegurado que no hay ningún indicio de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) esté presionando para evitar que los rehenes estadounidenses sean liberados. "No hay ningún indicio de que Hamás esté tratando de utilizar su influencia para evitar que los estadounidenses salgan. (...) Tenemos la primera prueba de todo este programa, en la que fueron liberadas dos estadounidenses, una madre y una hija. Y luego, por supuesto, sacamos a Abigail --Abigail Idan, una niña de cuatro años-- el fin de semana", ha declarado Kirby. "Por lo tanto, no hay indicios de que Hamas está tratando de jugar algún tipo de juego aquí", ha remachado el asesor de Seguridad durante una rueda de prensa. Además, ha recalcado que, si el grupo de estadounidenses retenidos ya es "bastante pequeño", el grupo de mujeres y niños estadounidenses, que son los que están siendo liberados en estos momentos, es incluso menor, y que probablemente no todos estén retenidos exclusivamente por Hamás ni se encuentren en un mismo lugar. "No tenemos una visión perfecta de dónde están. Sabemos que Hamás puede llegar a todos los rehenes si quiere, y tiene la capacidad de hacerlo. Seguiremos presionando para sacar a estos americanos tanto como podamos", ha agregado Kirby. Israel lanzó una ofensiva contra Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Las autoridades gazatíes, controladas por el grupo islamista, han cifrado en cerca de 15.000 los palestinos muertos, a los que se suman otros 230 a manos del Ejército israelí y por ataques de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.