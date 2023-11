Calviño viaja a Nueva York para reunirse con inversores y participar en la reunión del Grupo de los 30

La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa, Nadia Calviño, mantendrá esta semana una intensa agenda de trabajo en Nueva York (Estados Unidos), donde se reunirá con inversores internacionales y participará en la reunión plenaria del Grupo de los 30, un 'think tank' que reúne a líderes internacionales del mundo económico y financiero. El viaje de trabajo en Nueva York, previsto entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre, comenzará este miércoles por la tarde con la visita de la vicepresidenta primera a la sede del Instituto Cervantes en Nueva York para conocer las actividades y proyectos del centro y su labor en la difusión de la lengua y cultura española, según ha informado el Ministerio a través de un comunicado. El jueves, día 30 de noviembre, la vicepresidenta ofrecerá por la mañana una declaración a medios en la sede de la Oficina Económica y Comercial de España y a continuación mantendrá reuniones con inversores internacionales, economistas jefes y analistas financieros para abordar las perspectivas de la economía española y las prioridades del nuevo Gobierno en materia de política económica. Asimismo, la vicepresidenta será entrevistada por la cadena de televisión estadounidense CNN. REUNIÓN PLENARIA DEL GRUPO DE LOS 30 En la tarde-noche del jueves y el viernes, la vicepresidenta participará en la reunión plenaria del Grupo de los 30, que se celebrará en la sede de la Reserva Federal de Nueva York. El G30, fundado en 1978, es un 'think tank' formado por 30 líderes y personalidades distinguidas en el ámbito académico, de la política económica, la regulación y la supervisión en materia económica y financiera. Entre los miembros que forman parte actualmente del Grupo de los 30 y que asistirán a la reunión plenaria se encuentran ex ministros y secretarios del Tesoro, como Lawrence Summers, Timothy Geithner o Tharman Shanmugaratnam, actual presidente de Singapur; gobernadores y ex gobernadores de bancos centrales, como Jean-Claude Trichet, Mark Carney, Christian Noyer, Axel Weber, Jacob Frenkel, William Dudley, Arminio Fraga o Andrew Bailey; y economistas y académicos, como Carmen M. Reinhart, Daron Acemoglu, Kenneth Rogoff, Jason Furman y el Premio Nobel Paul Krugman.